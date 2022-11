La muerte del colombiano Andrés Balanta, a los 22 años, sorprendió al mundo del fútbol. Y uno de los más golpeados, por haber vivido una experiencia similar, fue el argentino Sergio ‘Kun’ Agüero.

El 30 de octubre del año pasado, en un partido entre Barcelona y Alavés, Agüero sufrió una arritmia cardíaca. Después de hacerse varios exámenes, el 15 de diciembre anunció su retiro, debido a que la práctica del fútbol implicaba un enorme riesgo para su vida.

Agüero se enteró de la muerte del colombiano Balanta cuando estaba en vivo en un streaming junto a los periodistas Morena Beltrán y Martín Souto. Balanta sufrió un paro cardíaco en el primer entrenamiento de la pretemporada de Atlético Tucumán, equipo al que llegó a préstamo a mediados de este año, procedente del Deportivo Cali.



Apenas se enteró de la noticia, el gesto de Agüero fue de sorpresa y preocupación. Y de inmediato recordó su caso. “Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar”, dijo el ‘Kun’.

El jugador tenía procesos en Selección Colombia

El Kun también recordó el caso de Christian Eriksen

El exfutbolista también recordó lo sucedido con el danés Christian Eriksen, quien también tuvo un paro cardíaco durante el partido entre su selección y Finlandia, en la Euro 2020. Eriksen se recuperó y está jugando el Mundial de Qatar.



“Claramente es lo que le pasó a Eriksen, que él se desmaya y tiene un paro y lo reaniman. Lo que a mí me pasó es que yo estuve a nada de desmayarme. Pero yo no me di cuenta, veía todo como rayos azules y dije ‘me estoy por desmayar’”, recordó.

🎥 @aguerosergiokun enterándose de la noticia del fallecimiento de Andrés Balanta en pleno stream con @morenabeltran10 y @MartinSouto . pic.twitter.com/rlD2EDVKfI — Pablinsky (@Pablinsky1902) November 30, 2022



Agüero recordó las palabras del médico del Barcelona cuando sufrió el percance en el partido contra Alavés: “Me dijo ‘tuviste suerte, porque si vos te hubieses desmayado era peor, porque ahí tenemos que hacerte una reanimación y dependiendo de eso por ahí te quedan secuelas’”.

El ‘Kun’ recordó la angustia que sintió cuando tuvo el percance que lo obligó a retirarse. “Sentía que alguien me estaba agarrando con las dos manos, como que me apretaba fuerte. Me empecé a desesperar y ahí me agarró el ataque, la arritmia. Siento que algo me baja y era la sangre que como no bombeaba bien se me había ido para arriba. Entonces eso hace que la presión te ahogue y te desmayes”.



El argentino envió un mensaje de consuelo al entorno de Balanta: “Hay que mandarle un abrazo a la familia y a todos los hinchas de Atlético. Qué m…”.



