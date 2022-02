Desde el anuncio de su retiro del fútbol por problemas cardiacos, cuando acababa de firmar con el FC Barcelona, el argentino Sergio ‘Kun’ Agüero no había vuelto a tener apariciones públicas.

Agüero anunció que dejaba el fútbol el pasado 15 de diciembre, a los 33 años, después de que se le detectara una arritmia, mes y medio después de haber salido del partido entre Barcelona y Alavés tras sentir molestias.



El regreso del Kun Agüero a las redes sociales

Ahora, el ´Kun’ regresó a su canal de Twitch para hablar con algunos de sus seguidores, sobre su vida actualmente, qué hace y acerca de volver a jugar fútbol y volver a hacer deporte.



“Qué loco todo esto… Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También es porque llevo bastante sin correr… Siento que el corazón ‘va al pálo’, ya no quiero ni correr. Mejor me quedo sentado, tranquilo, stremeando (sic)”, dijo Agüero.



Agüero dijo que no ha hecho mucha actividad física desde su anuncio. “El otro día corrí en la cinta y jugué un partido de fútbol tenis y me ahogo”.

Kun habló de su tratamiento para la arritmia



El argentino contó, con gracia, algunos detalles del tratamiento que recibe por su problema cardiaco.



“Tengo un chip. Esto es un tajito, que me abrieron acá y me pusieron un chip… De noche tiro luces de colores, soy Iron Man, es buenísimo. Tengo un chip, soy re cheto. Si se me acelera el ritmo cardiaco, le salta al médico. Me parece que el chip me lo puso Sofi (su novia) para ver dónde ando”, señaló.



