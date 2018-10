Kovac se suma a la lista de rifirrafes de James con los técnicos

“Esto no es Frankfurt”, esa sería la frase con la que , según el diario Bild de Alemania, James Rodríguez habría lanzado su grito de guerra contra su actual entrenador en el Bayern Múnich, Niko Kovac, extécnico del Eintracht Frankfurt, equipo de media tabla de la Bundesliga.

Este cortocircuito entre el jugador colombiano y el entrenador croata, sería uno más con los jugadores de la plantilla del Bayern que no comparten la rotación por las competencias.



Con este, James ya completaría su cuarto rifirrafe con entrenadores: Claudio Ranieri, en el Mónaco; Rafa Benítez y Zinedine Zidane, en el Real Madrid, y ahora Niko Kovac en el Bayern Múnich.



Luego de ser uno de los traspasos multimillonarios del Mónaco, en el 2014, James llegó como supercrac , junto a Falcao García, que también llegó al club en ese año. El técnico era Claudio Ranieri, un italiano con fundamento defensivo.



Por ese entonces, el entrenador dijo de James: “Es un gran jugador, pero que tiene un problema de mentalidad. Piensa como un atacante, pero también debe defender. Al ver que no juega, lo entenderá”.



James era suplente y sus malos gesto eran notorios. ¡Pero las estadísticas lo respaldaban: 10 goles y 14 asistencias! Luego vendría el fabuloso Mundial de Brasil, en el que fue el goleador. Eso lo catapultó al Real Madrid, el equipo más grande de la historia, según la Fifa.



La primera temporada en España fue fantástica con Carlo Ancelotti como DT: 17 goles y 18 asistencias en 46 juegos. Pero Ancelloti fue relevado por Rafa Benítez. En ese momento del 2015 empezaran los problemas para James, pues llegó después que el resto de sus compañeros a la pretemporada: jugó la Copa América de Chile.

“Quiero decir que su ritmo de competición va detrás de los otros. A veces lo compensa porque tiene mucha calidad, pero es así, está algo detrás”, manifestó Benítez.



Con este DT español, James se lesionó por primera vez el sóleo izquierdo. Y así, lesionado, la Selección Colombia lo convocó para los duelos de la eliminatoria contra Paraguay y Uruguay, lo que molestó a Benítez: “Tenía molestias otra vez.



Afortunadamente el doctor (Carlos) Ulloa y el seleccionador (José) Pékerman estaban aquí y han recibido toda la información. Está bastante claro que no puede jugar”, pero James igual viajó a Paraguay, pero se devolvió de inmediato a su club.



Tras la salida de Benítez, llegó Zinedine Zidane a la dirección técnica del Madrid y esta relación fue, incluso, peor. Apenas unos días tras llegar el francés tuvieron su primer encontrón: en enero del 2016, en partido contra el Sporting de Gijón, Bale se lesionó y el técnico francés decidió reemplazarlo por Jesé. James, que calentaba para ingresar al juego, paró sus ejercicios por decisión propia. Zidane lo buscó y no lo vio. Lo encontró sentado en el banco. “¡Qué hace aquí, a calentar!”, le gritó. Era un suplente más.



Cinco meses después, en la Copa América Centenario, y como capitán de Colombia, James le mandó un vainazo: “Cuando juegas y tienes el apoyo de todos es más fácil”.

En diciembre de ese 2016, en el Mundial de Clubes, James habló de irse del Madrid: “Quiero jugar más. Hay que buscar salidas, hay ofertas...”. Sus palabras no gustaron.

Y, finalmente, un episodio recordado tras un partido contra el Leganés, en el 2017: James fue sustituido y dijo: “La concha de tu madre: nunca me pone un partido completo”.



Ranieri, Benítez, Zidane y ahora Kovac, los DT que sientan a James terminan con problemas con él porque hace saber su molestia cuando no es titular. El colombiano cree en sus condiciones y le gusta jugar siempre...











