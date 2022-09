Liverpool no ha comenzado bien la Liga Premier 2022-2023 y en la Liga de Campeones la ha pasado mal, pero el equipo en el que milita el colombiano, Luis Díaz, espera superar este mal momento de la mano del técnico, Jurgen Klopp.

El elenco inglés ocupa la octava casilla con solo ocho puntos, a 10 puntos del Arsenal, que es el líder.



No es nuevo que Klopp y sus equipos tengan este arranque no tan positivo como lo quieren ellos, los dirigentes y la plantilla.



La ‘maldición’ de Klopp señala que cada vez que orienta a un equipo en su séptima temporada los resultados no son los mejores.

Mala espalda



Klopp comenzó su carrera como entrenador en el Mainz. Fue en el 2011 y consiguió subir lo a primera división en el 2004, pero no todo fue color de rosa.



En su séptima temporada el Mainz descendió, Klopp se fue dejando una amarga experiencia con los aficionados en ese último año.



En el Borussia Dortmund pasó algo similar. Klopp llegó en el 2011 y dos años más tardes estuvo cerca de salir campeón.



En su séptima temporada, el DT no mantuvo la línea con su elenco y se fue del banco. Dejó al Borussia abajo en la tabla, renunció y se tomó unos días de descanso para recalar en el Liverpool.



