Klopp explotó por Luis Díaz, ¿halago o advertencia?: ‘No hay duda de que volverá’

El Liverpool vive un presente favorable en el inicio de este 2024. Sigue en la primera posición de la Premier League, está en la semifinal de la Copa de la Liga y eliminó al Arsenal en la FA Cup.



En esta última competencia, el colombiano Luis Díaz volvió al gol luego de varias semanas de sequía, lo que sirvió para que la hinchada 'red' coreara su nombre nuevamente y el jugador tomara confianza tras un 2023 difícil.



El colombiano retomó las competencias a mediados del 2023 tras una durísima lesión de rotura de ligamentos que lo alejó varios meses de las canchas. Por este motivo, volver a su mejor nivel no ha sido fácil.



Incluso, cuando empezaba a tomarse confianza, su padre Mané Díaz fue secuestrado en La Guajira, situación que sacudió su entorno y, por su puesto, a todo el mundo del fútbol que lo rodeó.

El técnico alemán Jurgen Klopp siempre ha mostrado su apoyo por el extremo izquierdo, a quien ha defendido de las críticas que en ocasiones algunos periodistas e hinchas realizan en redes sociales.



Este viernes 19 de enero, previo al partido del domingo contra Bournemouth por la Premier League, Klopp fue indagado sobre el presente del colombiano.



"Si Lucho no está jugando bien, no tengo que decírselo", dijo el DT.



Klopp agregó que lo de Luis Díaz "es solo cuestión de confianza, fe y tiempo".



Para el entrenador, "no hay duda de que volverá, sin duda. Dos, tres, cuatro semanas después del momento más difícil de su vida, está de vuelta".

Preocupación en Liverpool por las lesiones

En la rueda de prenda, Klopp se mostró preocupado por la lesión que sufrió Mohamed Salah este jueves en el partido entre Egipto y Ghana en la Copa África.



El delantero egipcio se retiró antes del descanso con un problema muscular y, aunque aún no se conoce el alcance de la lesión, Klopp estuvo preocupado este viernes en rueda de prensa.



"No sabemos nada. Hablé con él por la noche, le revisarán y sabremos más. Por el momento, estaba como en shock, no entendía por qué le había dado algo tan fuerte. Lo sintió y ya sabemos lo raro que es que se tenga que retirar, así que definitivamente le pasa algo, pero no tengo más información", dijo el DT.



Liverpool también sufre la baja de Wataru Endo, quien disputa con Japón la Copa Asia. Alexander-Arnold, Szoboszlai, Robertson, Thiago Alcantará son otros jugadores claves con quienes no puede contar Klopp por lesión.



