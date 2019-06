Mujer de final de Champions dice que jugador de Liverpool le escribió

La modelo estadounidense Kinsey Wolanski interrumpió la final de la Champions League hace dos semanas y aún sigue dando de qué hablar.



Tras su aparición en el campo fue tema de conversación por horas en redes sociales en todo el mundo. Después volvió a ser noticia por las ganancias que obtuvo tras la invasión a la cancha y ahora por revelar que dos jugadores del Liverpool le enviaron mensajes privados.

Según Wolanski dos futbolista del Liverpool, que salió campeón de la Champions al vencer 2-0 al Tottenham, le escribieron de manera privada una serie de mensajes, pero que de inicio ella no sabía quiénes eran.



"No estoy revelando ningún nombre, pero un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes privados después de que terminó el partido. Uno envió algunos emojis de corazón, y otro, un mensaje que decía: 'Te vi en el juego'", comentó en una entrevista con el medio británico 'The Sun'.

"Honestamente, ni siquiera sabía quiénes eran hasta que hice clic en sus perfiles, aunque no respondí, ya que ya tengo novio", añadió.



Además, la modelo de 22 años comentó que no se imaginaba la importancia de este evento y que cuando salió de la cárcel sus seguidores en Instagram habían aumentado de manera abismal.



"Después de salir de la cárcel, pasé de tener 300.000 seguidores en Instagram a más de dos millones. No puedes comprar ese tipo de publicidad. De repente, fui famosa en todo el mundo y tuve muchas ofertas de trabajo. No creo que haya hecho ningún daño a nadie, fue solo un poco de diversión", añadió.



Finalmente, Wolanski reveló la tranquilidad de su padre. "Papá se sintió aliviado de que en realidad estaba usando un traje de baño cuando lo hice, y de que no estaba completamente desnuda".



