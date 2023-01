La Kings League es un torneo de fútbol creado por el exfutbolista de Barcelona Gerard Piqué y el streamer español Ibai Llanos.



Se trata de una apuesta distinta a las ligas tradicionales de fútbol, porque tienen siete reglas diferentes.



En este torneo participan 12 equipos, que son presididos por por personalidades reconocidas en el mundo del fútbol o de la transmisión en vivo.



Ellos son: Sergio 'Kun' Agüero, Iker Casilla, Ibai Llanos, Gerard Romero, David Cánovas 'TheGrefg', Juan Guarnizo, Marti Miras Nadal 'Spursito', Mario Alonso Gallardo 'DjMaRiiO', Samantha Treviño Rivera 'Rivers', Jaume Cremades 'Perxitaa', Adri Contreras, XBuyer & Minibuyer.



¿Cuánto les pagan a los jugadores?

Marc Pluvins, uno de los integrantes de esta liga, le dijo a el freestyler español 'Force', en su podcast 'Free Talks', que quien les paga es la liga, no los presidentes de los equipos.



Lo anterior, para que los presidentes que tienen más poder adquisitivo no le den más dinero a sus jugadores.



En la charla, Pluvins agregó que por cada partido les pagan 75 euros. Además, por llegar a la semifinal les pagarían 100 euros y a la final otros 100 euros.



La próxima jornada de este torneo será el próximo 5 de febrero.

