Jugadores acusados de querer sacar a Pinto vuelven a la Selección

El capitán Bryan Ruiz y los experimentados Keylor Navas y Celso Borges fueron llamados por el seleccionador nacional de Costa Rica, Rónald González para los compromisos ante Bosnia-Herzegovina y México, como parte de la fecha Fifa de marzo.

Ruiz, Navas y Borges han estado en el ojo de la tormenta debido al debate que llevan en los Tribunales de Justicia contra los exfederativos Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román, en la que el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, quien los dirigió en el Mundial de Brasil 2014, fue citado como testigo.



(Lea también: La arquera que dejó el Esmad para ser la heroína del América femenino)



En la convocatoria hecha por González figuran 12 futbolistas que actúan en la liga costarricense y otros 11 que destacan en países como Francia, Estados Unidos y Colombia.



La lista completa la conforman los porteros Keylor Navas Esteban Alvarado, Leonel Moreira; los defensas Francisco Calvo, Kendall Waston, Keysher Fuller, Pablo Arboine, Juan Pablo Vargas, Cristian Gamboa, Bryan Oviedo y Rónald Matarrita; los volantes Celso Borges, Allan Cruz, Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz, Barlon Sequeira, Cristopher Núñez, Wílmer Azofeifa y Suhander Zúñiga; además, los delanteros Joel Campbell, Fabricio Brown y Ariel Lassiter.

Juan Pablo Vargas, jugador de Millonarios. Foto: Dimayor - Vizzor Image



La Tricolor se medirá a los bosnios el sábado 27 de marzo en la ciudad de Zenica; tres días más tarde disputará el otro amistoso ante México en la localidad austriaca de Wiener Neustadt.



(Además: Paula Rentería, la bella exesposa de Luis Fernando Muriel)



“Es una lista que nos parece bastante pareja, pues queremos jugadores con velocidad y experiencia internacional para enfrentar a estos dos rivales tan difíciles”, comentó el seleccionador Rónald González.



Para hacer la convocatoria, el cuerpo técnico debió tomar en cuenta factores como lesiones y restricciones de viaje por la pandemia de Covid 19.



Lesionados. De hecho, Jonathan Moya -quien milita en el FC Anyang de Corea del Sur- no pudo ser tomado en cuenta para estos partidos, pues el Gobierno coreano exige una cuarentena de 14 días para quienes salgan del país.



En el caso de Keylor Navas, solo estará para el segundo partido, ante México, que se disputará en un territorio de la Unión Europea. No estará frente a Bosnia, pues si viaja a ese país (que está fuera de la UE), el Gobierno francés -donde milita con el PSG- le exigiría una cuarentena.



“También debemos hacerles frente a las lesiones. Giancarlo González (LA Galaxy) presenta una molestia en una rodilla después de un partido amistoso que disputaron ante el Columbus Crew, así que va a estar en tratamiento de 14 a 16 días. Luego de ver los estudios médicos que nos mostraron, se hacía imposible traerlo”, explicó el técnico González.



“En el caso de Óscar Duarte, el Levante nos reporta lesiones en los tobillos y una contractura en la espalda, así que no estará al 100%. Aquí también recibimos los estudios médicos correspondientes”, añadió el timonel.



González sí pudo tomar en cuenta a cuatro jugadores Sub 23 que no viajaron a la eliminatoria olímpica de Guadalajara debido a la restricción en el número de futbolistas.



Se trata de Christopher Núñez, Suhander Zúñiga, así como Barlon Sequeira y Pablo Arboine (estos dos últimos ya superaron lesiones que tenían para el momento de la elección del Preolímpico).



(En otras noticias: El DT del América femenino explica las claves para ser finalista)



“En un año de bastantes definiciones para la Selección (Copa Oro, Liga de Naciones, inicio de la eliminatoria), tenemos 20 jugadores jóvenes en el torneo oficial de México y cuatro en Europa, eso nos dará muchas posibilidades para futuras convocatorias”, añadió el técnico.



La delegación tica tiene previsto viajar a Europa el próximo domingo con los futbolistas que militan en nuestro país; en el Viejo Continente se integrarán los que actúan en ligas foráneas



La Nación (Costa Rica)

GDA

Más noticias de Deportes

- Cata Usme sigue hablando duro y piensa en la final de la Libertadores



- El abecé del sorteo de la Liga de Campeones: así lo puede seguir



- Danny Giraldo, el gigante que el rugby le arrebató al fútbol