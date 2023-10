Kevin Keegan causa polémica por frase segregacionista por mujeres en el fútbol

Kevin Keegan habló de un tema polémico: las mujeres periodistas en el fútbol. Su opinión causó polémica en el ambiente.

A sus 72 años, el legendario jugador y técnico inglés advirtió que no le gustaba que las mujeres comentaran los partidos de la selección de Inglaterra, dirigida por Gareth Southgate.



Muy directo

Advierte que una mujer no está capacitada para esa labor, lo que ha ocasionado gran revuelo en su país.



"No estoy muy entusiasmado con eso, tengo que ser honesto, y puede que no sea una opinión que todos compartan. No me gusta escuchar a las mujeres hablar de la selección inglesa durante un partido porque no creo que sea la misma experiencia. Tengo un problema con eso", dijo en una reunión en Bristol.



Y agregó: “Entre los presentadores que tenemos ahora, algunas mujeres son tan buenas o incluso mejores que los hombres. Es un gran momento para ellas. Pero cuando escucho a una jugadora de fútbol inglesa decir algo sobre Inglaterra vs Escocia en Wembley y dice: 'Si estuviera en esa posición, habría hecho esto', no creo que sea lo mismo. No creo que haya tanta superposición".



Las comentaristas más importantes de fútbol inglés son Jill Scott, Karen Carney y Alex Scott, pero Keegan dio sus impresiones en general.



"Cuando era seleccionador de Inglaterra, una vez entrené a las mujeres de Inglaterra. Fueron mucho mejores de lo que pensé que serían. Participé jugando con ellas. No pude coger el balón y una de ellas me hizo un 'caño' que me hizo mucho daño", sentenció a manera de broma.



Sus declaraciones han desatado polémica. Algunos cercanos al fútbol lo han defendido y otros lo destrozaron.



