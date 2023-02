La muerte de una menor de edad, producto de un balazo en el cuello durante una riña entre "barras" (supuestos seguidores) de los equipos Marathón y Real España, enluta al fútbol latinoamericano.

Luto en el fútbol latinoamericano

Facebook Twitter Linkedin

Por Jeremy Wisten hay luto en el fútbol inglés. Foto: EFE

Keiry Gricel García, de 14 años, murió a causa de un disparo en los alrededores del Estadio Olímpico Metropolitano, en Honduras, donde se produjo una batalla campal en la que un desconocido disparó un arma de fuego.



La menor, que no consiguió entrar al estadio, llegó sin vida a un hospital privado al que fue llevada, según versiones de la prensa local.



(Inspirador: De padecer un linfoma a vivir el sueño de ser mamá: la historia de Carla Suárez).



La riña callejera se produjo tras el clásico local entre Marathón y Real España, en San Pedro Sula, norte de Honduras y la segunda ciudad más importante del país centroamericano.



La confrontación entre las 'barras' comenzó en el estadio cuando se jugaba el minuto 26 del partido. En ese momento seguidores del Marathón invadieron la cancha y la cruzaron a lo ancho para lanzar objetos a hinchas del Real España, pese a la presencia policial.

#AméricaNoticias #Honduras

Aficionados invaden el campo en pleno partido entre Marathón vrs Real España, el encuentro deportivo se tuvo que detener.



VÍDEO: CORTESÍA. pic.twitter.com/HCnyQX12JB — Radio América HN (@radioamericahn) February 3, 2023

'Yo no entiendo Dios por qué me quitó a mi niña'

"Disfruté a mi hija los 14 años que Dios me la prestó, como yo soy Real España ella me seguía siempre, ayer ella quería ir al estadio y yo la llevé, pero no pudimos entrar. Nos dispararon, yo la abracé para que los disparos no le pegaran a ella, pero cuando la solté ella me dijo 'Papi', y ella ya tenía un disparo en el cuello”, relató Jairo Róchez, padre de la menor, en declaraciones dadas a la prensa local.



“Es complicado, estamos en Honduras y aquí todo queda impune. Cuiden a sus hijos, yo nunca había vivido un dolor así, ahora si sé lo que es perder un hijo. La justicia viene de Dios porque en este país no hay justicia, yo no entiendo Dios por qué me quitó a mi niña”,

#NOTCIAS || En vídeo el padre de Keiry García, dice "Ella era mi todo", recordemos que la joven murió por bala perdida, después de salir del Estadio Olímpico de SPS, en el que las barras de Real España y Marathón se enfrentaron. pic.twitter.com/s7GKQWuQVn — El Circo de las Noticias (@circodelasnoti) February 4, 2023

DEPORTES

*Con información de El Universal, de México.

Del Grupo de Diarios de América

(GDA)

Más noticias