El niño genio del fútbol que a sus 8 años ya firmó contrato con Nike

A sus 8 años, Kauan Basile entró a la historia del fútbol mundial, pero no por sus capacidades para dominar el balón, por sus goles o por el parecido que tiene en la manera de jugar con Neymar, sino porque se convirtió en el deportista brasileño más joven en firmar un contrato con la multinacional de ropa deportiva Nike.

​

"Es un día muy especial para mí y para mi familia. Firmé el primer contrato con Nike a la edad de ocho años y es una felicidad inmensa. Solo tengo que agradecer a Dios por todo lo que va pasando en mi vida. Gracias", escribió la joven promesa en su cuenta de Instagram.



Basile hace parte del equipo de futsal ‘Peixe’, de la categoría Sub-9, y con el aval de sus familiares estará vinculado con Nike por los próximos tres años, con la opción de prolongarlos por dos más.



Su amor por el fútbol viene de cuna. El diario ‘Estado’ de Sao Paulo informó que su padre es Andrezinho, quien formó parte del Corinthians en la década del 90.



Además, es bisnieto de Olavo Rodrigues Barbosa, Nena, un defensa que defendió la camiseta de Brasil en 1950, cuando Uruguay ganó 2-1 en el famoso Maracanazo y la selección brasileña quedó subcampeona mundial.



“Es un jugador con una voluntad absurda de ganar. Tiene mucha calidad técnica”, dijo Andrezinho, quien fue uno de los integrantes de la familia que más insistió en que se llegara a un acuerdo con Nike.



‘Mengoni Sports’ es la firma que presenta a Kauan, un niño que se destaca por su afro difícil de peinar y que siempre que sale a la cancha se convierte en la figura del partido.



Una vez conocida la información, la polémica no se hizo esperar. En Brasil criticaron que Kauan se hubiese amarrado con un contrato a Nike, a tan corta edad y sin que la decisión final fuera de él.



Pero este no es el primer caso. Kauan superó a Rodrygo Silva de Goes, actual delantero del Real Madrid, quien hasta este martes había sido el jugador más joven en acordar condiciones contractuales con Nike, pues lo hizo a los 11 años.



Neymar también es otro ejemplo. El brasileño del PSG francés firmó un contrato con Puma cuando tenía 13 años, por lo que el tema no es nuevo.



En el 2019, Kauan fue elegido el mejor jugador del campeonato paulista de futsal. Su manera de afrontar los partidos, el regate que tiene y la potencia goleadora lo llevan a ser considerado como una de las promesas del fútbol de Brasil.



Los que lo han visto en acción dicen que tiene una personalidad impresionante, que se echa el equipo al hombro y es un verdadero líder, algo que sorprende por su edad.



“Los videos que circulan en las redes sociales hablan por sí solos y dan cuenta de su temprana calidad. En uno de ellos, primero supera a un rival con un sombrerito, desborda por la izquierda a pura velocidad y define picando la bola por encima del arquero. Una muestra gratis de lo que es capaz de hacer este chico de pelo enrulado y que levanta la vista en cuanto toma el control de la pelota”, escribió 'La Nación' de Argentina, diario que pertenece al GDA.



En su espalda ha lucido el número 9, 10 o la 13 y ha sido el capitán del equipo, el hombre encargado de levantar los trofeos de campeón.



