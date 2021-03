La arquera que dejó el Esmad para buscar la gloria en la Libertadores

Luz Katherine Tapia estaba destinada a dejar a un lado las pesadas botas que usaba, para ajustarse los guayos; a dejar el escudo protector para ser ella la protectora del arco Pasó de ser una agente del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) a heroína del América de Cali, artífice de la clasificación a la final de la Copa Libertadores femenina, que su equipo disputará este domingo en Argentina contra Ferroviaria de Brasil.

(Le puede interesar: Estas son las guerreras del América femenino)



Hasta hace solo cuatro años Katherine ejercía ese oficio en la Policía Nacional como agente del Esmad. Solía escoltar el bus de Atlético Nacional rumbo al estadio o intervenir en los disturbio de los aficionados cada que había clásico paisa. Pero nunca perdió su pasión ni abandonó su sueño de volver al fútbol, de jugar partidos importantes, como la instancia a la que se enfrenta a hora.



Tiene 28 años, nació en Lorica (Córdoba) y llegó este año para reforzar al equipo escarlata, procedente de Nacional, club donde dio de qué hablar por sus atajadas y porque se convirtió en la primera portera en anotar un gol en la liga colombiana, lo hizo de penalti frente al Bucaramanga.



Sin embargo, cuando Katherine incursionó en el fútbol, su posición no estaba en el arco, sino en la defensa. Llegó a Bogotá en 2012 para jugar en el club Gol Star, luego de que Ricardo Rozo, extécnico de la Selección Colombia, hiciera un viaje por varias ciudades de la Costa Atlántica buscando jugadoras. Así descubrió a Katherine, quien jugaba como defensa central. Incluso, en esta posición fue convocada por el propio Rozo a un microciclo de la Selección Sub-20.

(Lea además: El mensaje de la capitana del América para la liga femenina local)



Ya trabajando en Gol Star, el entrenador de arqueros de ese club, Diego Rodríguez, la motivó para ir al arco. “Yo trabajaba a las arqueras del club. El día que la conocí la saludé, le di la mano y me doy cuenta de que tenía unas manos grandes para el promedio. Le dije: ‘usted no es central, usted tiene que ser arquera’”, declaró Rodríguez a Futbolred.



Poco a poco, en Gol Star la convencieron de entrenar con las arqueras. “En dos semanas ya trabajaba conmigo y desde el comienzo mostró que estaba hecha para esa posición. Le decía que arqueras como ella no había en el país, pues tenía el biotipo, la estatura y las características necesarias”, contó el entrenador. Y no falló en su concepto, pues Katerin mostró todas sus habilidades para cuidar la portería. Salió campeona tres años consecutivos en el torneo de la Liga de Bogotá; se consolidó como arquera y floreció su liderazgo. “Atajó varios penales, aprendió a ser fuerte en los achiques y dejó ver su buena intuición”.

Katerin mostró todas sus habilidades para cuidar la portería. Salió campeona tres años consecutivos en el torneo de la Liga de Bogotá FACEBOOK

TWITTER

En Gol Star dejaron ir a Katherine porque ella quería ser policía, algo que finalmente logró, como todo lo que se propone. Pero no abandonó el fútbol, llegó a jugar para el equipo de la Institución, pero de hombres. En la Policía estaba contenta, pero se vio enfrentada al peor dilema: su oficio o los entrenamientos. Así que decidió regresar a las canchas, se amarró otra vez los guantes para atajar en Atlético Nacional, donde estuvo tres años, hasta que el América la fichó para jugar la Copa.

Heroína del América

Festejo de las jugadoras del América. Foto: EFE

(Lea también: El DT del América femenino explica las claves para ser finalista)



No le fue fácil llegar al fútbol. En una charla con Futbolred, en octubre del año pasado, Luz Katherine contó que sus padres querían que estudiara y no que fuera futbolista.



“Me tocó trabajar cuidando niños, haciendo aseo en las casas para tener dinero para mis pasajes, porque mis padres no me patrocinaban esa idea. Incluso, me escondían las camisetas y guayos para irme a entrenar; después ellos se enteraban que estaba jugando y me regañaban”, contó Luz, hija de Rosmira y Dairo.

Mis padres no me patrocinaban esa idea. Incluso, me escondían las camisetas y guayos para irme a entrenar FACEBOOK

TWITTER

Persiguió su sueño con tanta insistencia que lo logró. Hoy todo el continente habla de esta portera que con sus voladas atajó dos penaltis en la semifinal y llevó a su equipo a la disputa del título. Lo hizo con destreza, con reflejos, como si en cada pelota se jugara mucho más que una tajada. Había recibido un gol en el que la pelota le hizo un extraño, no la pudo atajar, pero se desquitó en la instancia definitiva.



“El equipo no ha dejado de creer, de luchar, queremos salir campeones y a eso venimos”, dijo la portera luego de ser la figura del partido.



Katherine es admiradora de René Higuita, lo quiere emular, pero en su estilo. Así quiere brindarle más seguridad a su equipo y conquistar la Copa Libertadores.



DEPORTES Y FUTBOLRED

Lo invitamos a leer además:

-Análisis: estos son los favoritos, tras el sorteo de la Champions



-Futbolista se retira por trastorno de pánico, ansiedad y depresión



-Revelaciones sobre la vida sexual de Icardi y Wanda