La arquera que dejó el Esmad para ser la heroína del América femenino

Katherine Tapia estaba destinada a cambiar de profesión, a dejar a un lado las pesadas botas que usaba para ponerse los guayos; a dejar el escudo protector para ser ella la protectora del arco, con su cuerpo, con sus reflejos y con su destreza.



Pasó de ser un agente del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) a ser la heroína del América de Cali, artífice de la clasificación a la final de la Copa Libertadores femenina.

Hace solo cuatro años Katherine ejercía ese oficio, como agente del Esmad. Lo más cerca que estaba de las canchas era cuando escoltaba el bus de Atlético Nacional rumbo al estadio. Pero otra idea tenía en su cabeza.



La vida le ha dado un vuelco. Persiguió su sueño, ese de ser portera de fútbol, de atajar, de jugar partidos importantes.

Hoy todo el continente habla de esta portera que con sus voladas atajó dos penaltis y llevó a su equipo a la final. Lo hizo con destreza, con reflejos, como si en cada pelota se jugara mucho más que una tajada.



Había recibido un gol en el que la pelota le hizo un extraño, no la pudo atajar, pero se desquitó en la instancia definitiva.



Tiene 28 años, nació en Lorica (Córdoba) y llegó este año para reforzar al equipo escarlata, procedente de Nacional. Se lució en el hasta ahora partido mas importante del equipo y va por más.



"El equipo no ha dejado de creer, de luchar, queremos salir campeones y a eso venimos", dijo la portera luego de ser la figura del partido.



En una charla con FUTBOLRED en octubre del año pasado, Luz Katherine contó más cosas de su vida. "Ellos (sus padres) querían que estudiara y no que fuera futbolista. Me tocó trabajar cuidando niños, haciendo aseo en las casas para tener dinero para mis pasajes, porque mis padres no me patrocinaban esa idea. Incluso, me escondía las camisetas y guayos para irme a entrenar; después ellos se enteraban que estaba jugando y me regañaban”, contó Luz, hija de Rosmira y Dairo.

Katherine es admiradora de René Higuita, lo quiere emular, pero en su estilo. Así quiere brindarle más seguridad a su equipo y conquistar la Copa Libertadores.



