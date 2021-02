¿Quién era Kasia Lenhardt, la exnovia de Boateng que apareció muerta?

Kasia Lenhardt, de 25 años, fue hallada sin vida en el apartamento en el que vivía en la ciudad de Berlín, en Alemania.



La modelo realizó su última publicación en su cuenta de instagram hace una semana. Ahora la imagen tiene cientos de mensajes de despedida.



Inició su carrera en el modelaje cuando tenía 16 años y comenzó a realizar campañas importantes por Europa luego de participar en el concurso ‘Germany Next Top Model’.



En el año 2018 dio inicio a sus estudios en la carrera de administración de empresas.



Durante los últimos 15 meses fue novia del futbolista defensor del FC Bayern München, Jerom Boaten. Luego de la ruptura, ocurrida hace algunos días, hubo intercambio de versiones en redes sociales por parte de ambos.



Su carrera despegó luego de participar en el concurso ‘Germany Next Top Model’. Foto: Instagram: @kasia_lenhardt

La situación en que terminaron la relación no fue muy amistosa. Por su parte, Lenhardt afirmó que “la constante infidelidad y las mentiras” fueron los causantes de la separación.



Sin embargo, el futbolista aseguró que "Kasia me amenazaba con destruir mi carrera y perder a mis hijos. Dijo que me acusaría de golpearla ", anunció Boateng según el medio ‘The Sun’.



Lenhardt deja un hijo de 6 años. Foto: Instagram: @kasia_lenhardt

La joven deja un hijo de 6 años llamado Noah, quien nació cuando ella tenía 19. Según una amiga cercana de Lenhardt, que declaró para el diario ‘Mail Online’, el pequeño pasó su cumpleaños sin su madre quien estaba “muy enfadada por su ruptura”.



La policía acudió a su casa luego de que un familiar avisara que no podía ingresar a la vivienda. Foto: Instagram: @kasia_lenhardt

El medio alemán ‘Bild’ conformó que este miercoles 9 de febrero, alrededor de las 8 de la noche “hubo un operativo policial en Charlottenburg por sospecha de suicidio. Se encontró una persona sin vida en la casa. No hay indicios de negligencia de terceros”.



Las fotos de sus redes sociales se llenaron de comentarios de despedida a la modelo. Foto: Instagram: @kasia_lenhardt

Según informó ‘The Sun’, el club bávaro comunicó en las redes sociales que Jerome Boateng iba a viajar de regreso a Múnich por “motivos personales” y que quedaba descartado para la final ante Tigres de México, la cual se disputará este jueves.



