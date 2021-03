Karim Benzema: el polémico destierro de una estrella

Cada que Karin Benzema anota uno de sus golazos con el Real Madrid, Francia se sacude. Una parte del país se levanta, lo celebra y clama por un goleador descomunal al que extraña; pero otra parte cierra los ojos, voltea la cara, indiferente a sus proezas.



Es que Benzema, uno de los mejores delanteros del mundo, anotador infalible y letal, es un futbolista que divide. Carga con el peso de una investigación judicial que lo llevó al peor drama de un futbolista: el destierro de su propia selección.

Cuando juega con el Real Madrid se le ve feliz. Juega con la comodidad de los que están inspirados con la pelota. Hay que verlo en cada gol, cómo define, cómo patea y cómo celebra, siempre con sus brazos estirados al viento y una sonrisa altiva, como si en cada anotación quisiera ratificar que es él, Karim Benzema, el mismo que se viste de blanco para brillar, aunque debajo de su traje lleva una mancha que lo atormenta.



En cada nueva convocatoria del técnico de Francia, Didier Deschamps, Benzema sigue siendo el ausente, como si jugara con una equis en la frente.



Se convirtió en el gran paria de su seleccionado. No le bastan sus goles y sus títulos para conseguir el indulto. Como ahora, cuando se juegan las eliminatorias para el Mundial de Catar y a él le toca verlas por TV, guardándose sus goles y sus festejos.



Su viacrucis con la Selección comenzó en el 2015, cuando su carrera deportiva, ya marcada por algunos escándalos, quedó expuesta por un asunto de plana mayor.



Fue acusado de ser intermediario en un caso de chantaje a su excompañero de la selección, Mathieu Valbuena, por un video sexual. La historia cuenta que los chantajistas, ante la negativa de Valbuena, buscaron presionarlo a través de un amigo de Benzema. Ahí aparece involucrado el delantero.



Karim Benzema celebra su gol 60 en la Champions. Foto: Reuters



Una conversación suya con Valbuena, en la que supuestamente le sugería ceder al chantaje, que era por 150 mil euros, lo dejó en el centro del huracán. Benzema, el delantero que sueña con goles, durmió una noche en prisión. Aseguró que solo trataba de ayudar a su compañero, y que nunca habló de dinero. Pero el escándalo ya era superior a sus hazañas de la cancha.



Su carrera de futbolista estelar se trasladó al escenario de las acusaciones y los tribunales. Se le imputó el cargo de “complicidad de tentativa de chantaje y participación en una asociación criminal”.



Luego de un periodo muerto por falta de pruebas, en enero de este año la Fiscalía del Tribunal de Versalles anunció que el futbolista irá a juicio. Ayer la prensa francesa informó que este será entre el 20 y el 22 de octubre de este año, y si es declarado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta 5 años de cárcel y una multa de 75 mil euros.



Benzema no tardó en reaccionar en sus redes: “Ya está, al fin, vámonos, que la mascarada se apague para siempre”. Ahora el goleador del Real Madrid no solo depende de sus buenos remates sino de sus buenos abogados, en espera de que el juicio lo libere de la condena social que ya está pagando.

El desterrado

No importa si su momento es excepcional, si lleva 17 goles en la temporada española; no le basta con haber ganado tres Ligas de Campeones y dos ligas españolas en los últimos seis años. Nada le alcanza para volver a su selección, en la que ha jugado en 81 ocasiones, con 27 goles.



A sus 33 años tendría la capacidad para volver a la campeona del mundo y competir al nivel de Mbappé, Griezmann o Dembélé… Lo que pasa es que su calvario no es deportivo.



Su escándalo trascendió el marco futbolístico. La Federación Francesa lo excluyó de la selección desde 2015, y el técnico no ha tenido contemplaciones. Benzema no pudo ir a la Eurocopa 2016 en la que Francia fue anfitriona, tampoco fue al Mundial de Rusia, en el que fue campeona. Y nada hace pensar que irá a la Eurocopa de este año.



Lo curioso es que mientras Francia rechaza sus goles, el delantero brilla en cada actuación con el Real Madrid, como quien tiene la esperanza de que el destierro llegará a su fin algún día.



En Francia, su situación es un asunto de Estado. El debate es permanente entre quienes no se explican su ausencia y quienes no aceptan que vista la camiseta francesa de nuevo. Antoine Bourlon es periodista de la prestigiosa revista France Football, analiza que la situación de Benzema mantiene al país dividido.



“A un 60, 65 por ciento de la población no le importa que Karim no esté en el equipo nacional, porque no tiene buena reputación. Pero los aficionados al fútbol no entienden por qué no está, porque es uno de los mejores jugadores de nuestro país, en alto nivel con el club más importante del mundo, con Ronaldo o sin Ronaldo, en la Champions o en la liga. Pienso que está en el top 10 del mundo. Y es un líder, un profesional, un trabajador. Pero en Francia, divide”, opina.



El caso ha llevado incluso a una disputa entre Deschamps y el técnico del Madrid, Zinedine Zidane, que no entiende la persistente ausencia de su futbolista estrella, el mismo de quien ha dicho que es el mejor delantero de la historia de Francia, como para meterle más fuego a un debate que sigue abierto.



¿Guerra con Deschamps?



–¿Por qué no está Benzema en la Selección? –le preguntó a Deschamps un periodista de Kazajistán, donde Francia jugó el domingo en la eliminatoria.

–Ohhhh, nooooo. Incluso aquí... ja ja ja. Estoy seguro que un periodista francés te ha soplado esa pregunta, ja ja ja –dijo Deschamps, medio en serio, medio en broma, se paró y se fue.



Es que el técnico soporta la misma pregunta desde hace seis años. No importa si Francia gana el Mundial. Siempre surge la misma duda que no tiene respuesta.



Cuando es algo sobre mis elecciones como seleccionador, la táctica o el aspecto técnico, tiene lugar de ser y no tiene importancia. Lo otro se pasa de la raya, afecta a mi nombre y a mi familia FACEBOOK

TWITTER



¿Qué pasa con Benzema?



Su relación, que era buena, parece rota. En 2016, cuando Benzema se quedó afuera de la Eurocopa, dio unas declaraciones en las que señaló que el DT, aunque no le parecía racista, había cedido a presiones racistas en Francia para dejarlo por fuera, por sus orígenes argelinos. Esta frase fue recibida como una bofetada por Deschamps, que no se la perdonó.



“No puedo olvidarlo. Cuando es algo sobre mis elecciones como seleccionador, la táctica o el aspecto técnico, tiene lugar de ser y para mí no tiene importancia. Lo otro se pasa de la raya, afecta a mi nombre y a mi familia”, dijo el entrenador.



Allegados al jugador, consultados por EL TIEMPO, dicen que Karim está tranquilo en el Real Madrid y no pierde la esperanza de volver al seleccionado.



“Esta feliz, hace bien su trabajo, gana títulos, es feliz con su familia. Lo que pasa es que como Francia es campeona del mundo no les pueden decir nada, es como si no lo necesitaran. Pero otros campeones del mundo como Alemania o Brasil no dejarían por fuera a un jugador de este nivel”, dice un consultado que prefiere no ser citado.



Romain Molina, periodista y escritor francés, considera que su problema trasciende el ámbito deportivo.



“Es un caso que sigue dividiendo mucho entre jugadores, técnicos y medios. Porque realmente nunca ha habido explicaciones claras. Lo que puedo decir es que Benzema es amado por la mayoría de los futbolistas franceses, incluso los de la selección. Pero hay unos importantes que no lo quieren. Pero es un tipo bueno.

Ha tenido sus errores, pero es bueno. En la afición hablan de una lucha entre Giroud y Benzema, pero no tiene que ver, no tienen el mismo rol. Hay una pelea en Francia cada que Benzema anota, que por qué no está... Es algo que tiene repercusiones en la esfera política y social”, dice.



La división es feroz. En una encuesta elaborada por el medio Sport.fr, un 50 por ciento de los consultados está a favor del regreso de Karim, solo un 3 por ciento dice que hay que esperar, y un 47 por ciento sigue en contra. Que si volverá, difícil mientras el técnico siga siendo el mismo. Pero Benzema no se da por vencido.



“No soy culpable, por lo que habrá que esperar a lo que diga la justicia. En el momento que sea seleccionable, si me quieren, para mí sin problema, me gusta el fútbol y jugar con mi selección”, dijo a Marca en una entrevista.



Mientras tanto, el futbolista que se viste de blanco para ser feliz, sigue pendiente de un proceso judicial y del juicio, del que espera salir airoso, a ver si así logra reparar lo que sus goles no han podido: abandonar el sufrido destierro de su selección.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

​@PabloRomeroET