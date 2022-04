El delantero del Real Madrid Karim Benzema asegura que el entendimiento con Kylian Mbappé en la selección francesa es bueno y que si llegara al Real Madrid podrían "marcar el doble de goles, quizá el tripe".

"Me gusta jugar con él en la selección y me gustaría jugar con él en el club. Pienso que marcaríamos el doble de goles. Puede que el triple", afirma el futbolista en una entrevista que publica este martes el diario L'Équipe.



Una operación



Benzema reitera el buen entendimiento de ambos en la selección, donde saben en qué parte tiene que jugar cada uno para no estar los dos en el mismo lugar del terreno de juego.



Hay algo que caracteriza al delantero, su vendaje en la mano. Siempre juega así, nunca se lo quita, pero todo tiene una razón.



El 13 de enero del 2019, Benzema salió lesionado en el juego contra el Betis, luego de un choque con Marc Bartra. Fue el médico y le informaron que si se operaba será baja al menos dos meses para que la fractura del dedo curara.



El francés decidió no hacerlo. Esperó hasta el final de la temporada y jugó con la mano vendada. Una vez llegó el momento se operó se fue a dos meses de reposo, pero tuvo que incorporarse ante, sufre un golpe y el dedo se volvió a dañar, pero como no había tiempo para otra operación, pues otra vez comenzó a jugar con la venda, algo que no se ha quitado desde esa ocasión.



