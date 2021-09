Karim Benzema, querido, elogiado y resistido

Eduardo Camavinga, centrocampista francés del Real Madrid, elogió a su compatriota Karim Benzema, al que señaló como "líder" del conjunto madridista y el que "lleva a todo el grupo". " Benzema es un líder", aseguró.

Hablamos mucho y yo no lo sabía, pero es una persona muy divertida. Lleva a todo el grupo", manifestó en una entrevista a Téléfoot.



Le puede interesar: (James Rodríguez: ¿Peor que el Everton? Pobre desempeño del Al-Rayyan)



Camavinga, último fichaje de la temporada del Real Madrid, ha ganado peso en la plantilla pese a tener tan solo 18 años.



Ya ha sido titular con Carlo Ancelotti y ha participado, marcando un gol y una asistencia, en los cuatro partidos celebrados desde su llegada.



"En cuanto supe que el Real Madrid me estaba siguiendo y estaba dispuesto a hacer una oferta, no lo dudé ni un segundo. Podría haberme quedado en el Rennes, es el equipo de mi corazón para siempre y sigo viendo todos sus partidos, pero son cosas con las que no puedes dudar. Pronto volveré al estadio para ver a mis compañeros", reflexionó.



Impresionado por la "enorme calidad técnica" que ha encontrado en el Real Madrid, Camavinga destacó la "intensidad de los entrenamientos" como principal cambio respecto al fútbol francés.



Benzema estuvo ausente del seleccionado de Francia por varios años. Regresó para la Eurocopa de este añio y tuvo un buen comportamiento.



Había sido apartado del grupo debido a una implicación en un caso de chantaje y extorsión por su excompañero Mathieu Valbuena.



Le puede interesar: (Colombia: los dolores de cabeza de Reinaldo Rueda para la convocatoria)



Deportes