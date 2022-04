A los 34 años, Karim Benzema vive una nueva juventud y, luego de haber sido segunda guitarra durante mucho tiempo en el Real Madrid, hoy es el responsable de que el club blanco haya llegado a la semifinal de la Liga de Campeones y haya salido con opciones de llegar a la final en París, en un partido en el que el Manchester City pudo golearlo.

Benzema no ha tenido una carrera fácil, en la que ha tenido que superar cuestionamientos por su juego, pero también por razones extradeportivas que le quitaron brillo a su trayectoria. Ahora, en año de Copa del Mundo, el francés quiere tomarse revancha y demostrar que es un jugador de gran categoría. Sus cifras siguen en alza.



En la Selección de Francia lo dejaron por fuera mucho tiempo, justo a él, que en su momento renegó de sus orígenes para que lo tuvieran en cuenta. La suya es una más de las muchas historias de inmigrantes africanos que llegaron a Europa en busca de mejores condiciones de vida.



En el caso de Benzema, su familia llegó a Lyon en la década del 50. Sus padres, Hafid Benzema y Wahida Djebbara, son argelinos. Y tuvo que soportar las burlas en la escuela católica en la que fue matriculado.



La única manera de soportar eso fue con el fútbol, por lo cual se volaba del colegio para perseguir un balón, y con él, el sueño de ser alguien. A los 8 años llegó al club Bron Terraillon y, en un partido contra el Lyon, marcó dos goles. Fue fichado de inmediato.



Mientras empezaba a hacer carrera en el Lyon, Karim tenía dos grandes referentes. Con uno de ellos compartía el hecho de ser de origen argelino, Zinedine Zidane. El otro era el artillero de la selección francesa, Thierry Henry.



Sus cifras de goles comenzaron a mostrar que allí había un talento para pulir: cuando estaba en el equipo sub-16 del Lyon, marcó 38 goles en una temporada. Al llegar al sub-18, en apenas 14 juegos, celebró en 12 ocasiones. Eso le abrió las puertas del primer equipo. Y de entrada, mostró que tenía personalidad. “¡Vine a quitarles el puesto!”, dijo cuando lo presentaron al plantel.



El 15 de enero de 2005, a los 17 años, debutó en el primer equipo, con una asistencia en la victoria 2-0 contra el Metz, y poco después firmó su primer contrato, por tres años. Ganó cuatro ligas, una Copa de Francia y tres Superligas con el Lyon y fue el máximo artillero de la Ligue 1 en la temporada 2007-2008, con 20 anotaciones. Al año siguiente, fue segundo en esa tabla, detrás de André-Pierre Gignac. Estaba listo para dar un gran salto.



En 2008, sir Alex Ferguson quiso contratarlo para el Manchester United, en donde pudo haberse encontrado mucho antes con el que, años después, fue su compañero de fórmula en el Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo.



“La primera vez que jugué contra él, sir Alex Ferguson quería ficharlo. Estaba hablando con él en el túnel después del partido y los oficiales del Lyon tuvieron que sacarlo”, recordó el exzaguero Rio Ferdinand en charla con BT Sport.

El salto a Madrid, momento clave en su carrera

El francés se decidió por la oferta del Real Madrid, que pagó 35 millones de euros en 2009, 12 más que lo que ofrecía el United. Sin embargo, sus primeros años vestido de blanco no fueron tranquilos. Apenas pudo hacer ocho goles en su primera temporada e incluso durante un par de meses ni siquiera fue convocado.



A todo eso se sumaron temas extradeportivos: recién llegado a España, fue investigado por, supuestamente, ser integrante de una red de pornografía infantil. Y luego, en 2010, lo acusaron de haber tenido relaciones sexuales con una prostituta menor de edad. De ambos casos salió absuelto, pero su rendimiento hizo que el DT Raymond Domenech lo dejara por fuera de Sudáfrica 2010.



A partir de entonces, su rendimiento en el Real Madrid comenzó a crecer. Salvo en la temporada 2017-2018, siempre sus cifras de anotaciones fueron de doble dígito. Y con la llegada de Laurent Blanc en lugar de Domenech, se volvió un jugador importante en el esquema de la Selección de Francia, en especial en el Mundial de Brasil 2014, en el que marcó tres goles en cinco partidos, lo que alcanzó para llegar hasta cuartos de final.

Benzema celebra con Francia. Foto: EFE



El problema para Benzema es que, si bien su aporte anotador fue importante, el que tenía los reflectores encima era Cristiano Ronaldo, que nunca bajó de 25 goles en la Liga en los nueve años en que estuvo en el Real Madrid. Así que el francés asumió el papel de complemento: hasta hoy, tiene 157 asistencias con el club blanco.



En el Madrid, Benzema no tenía discusión. Pero en la Selección entró en un cono de sombra por culpa de otro escándalo, el llamado ‘caso Valbuena’.



En 2015, Mathieu Valbuena, también integrante del equipo nacional, fue extorsionado por un grupo de personas, entre ellos un supuesto amigo de infancia de Benzema. Le pedían 150.000 euros para que no se hiciera público un video sexual en el que él aparecía con su pareja.



Valbuena expuso el caso frente a toda la selección francesa y Benzema le recomendó que pagara ese dinero para que lo dejaran tranquilo. En noviembre de 2015, en una entrevista con el diario Le Monde, la víctima señaló directamente al atacante del Real Madrid y dijo sentirse “muy decepcionado”. Terminó vinculado a la investigación.



Finalmente, en noviembre del año pasado, Benzema fue condenado a 15 meses de prisión, excarcelables, y a pagar una multa de 3.000 euros. Todo lo ocurrido en este caso lo sacó de la Selección y por eso no hizo parte del equipo que se coronó campeón mundial en Rusia 2018. Estuvo casi seis años sin ser convocado, hasta que el actual DT, Didier Deschamps, decidió incluirlo de nuevo para un partido amistoso contra País de Gales. Eso le permitió jugar la Eurocopa y el remate de la eliminatoria para Catar 2022.

El nuevo aire de Benzema con el Real Madrid

Tras la partida de Cristiano Ronaldo a Juventus, y en medio de la austeridad a la que se acogió el Real Madrid, dándole prioridad a la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, Benzema asumió el papel de goleador y de líder del Real Madrid.



“Cuando Cristiano Ronaldo estaba en el Madrid, Benzema tuvo la humildad para ocupar un puesto secundario porque sabía que era lo mejor para el equipo. Ahora ha salido de las sombras. Tiene 34 años y es el mejor ‘9’ del mundo. Está a otro nivel. Goles, asistencias, combina, da otro ritmo al partido”, señaló Río Ferdinand a BT Sport.



Sin embargo, a Benzema le tocó, inicialmente, una etapa de transición en el club, con el final del primer ciclo de Zinedine Zidane, su ídolo de infancia. Pasaron Julen Lopetegui y Santiago Solari hasta que, en marzo de 2019, el francés regresó al comando del club.



Zidane volvió a marcharse a mediados del año pasado y el Real Madrid decidió repatriar desde el Everton a Carlo Ancelotti, con el que había ganado la Liga de Campeones en 2014. Y con el italiano, Benzema se reinventó.



¿Cuáles han sido las claves del cambio de Benzema? El francés ya asumió, en definitiva, que el peso del equipo, por experiencia y trayectoria, tenía que llevarlo él, y lo ha hecho en momentos clave de la campaña, sobre todo en la Liga de Campeones.



En diez partidos jugados en la actual edición de la Liga de Campeones, el francés ha anotado nada menos que 14 goles, nueve de ellos en las fases de eliminación directa: tres al París Saint-Germain, cuatro al Chelsea (uno en la derrota en la ida de cuartos de final, en el Bernabéu, y tres en la vuelta en Stamford Bridge) y dos al Manchester City en el primer juego de la semifinal.



El propio Ancelotti, luego de la derrota contra el Chelsea en Madrid, reconoció el peso del francés en lo que está haciendo su equipo. “Tenemos dependencia de Benzema, es así, no lo vamos a negar. Y soy muy feliz de que seamos dependientes de Karim. Es una realidad y es algo bueno”.



A pesar de estar 4-3 abajo, Real Madrid sigue vivo, en muy buena medida, gracias a él. “Una derrota nunca es buena. Tenemos ilusión con esta Champions. Lo importante es que nunca bajamos los brazos. Tenemos que ir al Bernabéu, necesitamos a la afición como nunca y vamos a hacer una cosa mágica que es ganar”, señaló el propio Benzema a Movistar+, después de la derrota contra el City.



El francés, incluso, superó un momento complicado de la campaña, el día que falló dos penaltis en la Liga contra el Osasuna. El martes, en el Ettihad Stadium, tuvo la personalidad para volver a pararse frente al punto blanco y picar la pelota para reducir distancias.



“Si no tiras nunca un penalti, nunca lo vas a fallar. Es cuestión de confianza. Tengo mucha confianza en mí”, agregó el francés.



Todos los semestres le buscan reemplazo. Incluso, algunos han señalado el interés del Real Madrid por Erling Haaland, el artillero del Borussia Dortmund. Pero Ancelotti se la juega por la experiencia: “Karim es un delantero centro moderno y lo que se le exige a los puntas. Todo, incluido el trabajo defensivo. Es la representación perfecta de lo que debe ser un delantero centro en el fútbol actual”.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc