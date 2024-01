Karim Benzema, otra vez desaparecido, y Gallardo toma drástica decisión

Los inconvenientes del delantero francés Karim Benzema en Arabia Saudí no paran. En España advierten que no se presentó a la reanudación de los entrenamientos del Al Ittihad y el DT, Marcelo Gallardo, lo separó de la plantilla.

Benzema no está en Dubái, donde el resto del grupo está concentrado y comenzará la pretemporada con fuertes entrenamientos este lunes.

(Presidente de equipo y jugadores dan violento ataque con puños y patadas a un árbitro)

(Video: Arturo Vidal no se oculta y lanza divertida respuesta sobre fichaje por América)

¿No va más?

Lo que se sabe es que los jugadores fueron citados por el club el pasado viernes tras el nuevo año, pero el francés brilló por su ausencia.



Gallardo, una vez se percató de la ausencia de Benzema, tomó la decisión de que no viajara con el resto del equipo, pero lo último es que Benzema no aparece, no está en la ciudad sede del equipo.



“Se dice que ya faltó a tres entrenamientos antes de fin de año en Jeddah, ya antes de que fueran las vacaciones oficiales de los jugadores previas al parón navideño”, dice el diario Marca de España.

Facebook Twitter Linkedin

Karim Benzema podría perder el Balón de Oro Foto: Instagram: Karim Benzema

Y agrega: “Fuentes saudíes nos dicen que Karim no integra la lista oficial de la pretemporada en Dubái y como su ausencia es sin permiso de Gallardo, no podrá participar en todo el 'ministage' en Emiratos”.



Ya son varios los problemas del goleador francés. No ha cumplido con las expectativas desde su incorporación al equipo y le han llovido críticas.



Marca advirtió que se puso en contacto con el entorno de Benzema, que confirmó que

“el jugador está 'atrapado' en las Islas Mauricio por un ciclón y que, por eso, no ha podido llegar aún a Saudi”.



Advierte que en el equipo han insistido en que la presentación era el viernes y no por estos días.



(Selección Colombia estrenaría tremenda camiseta en Copa América: filtran nuevo diseño)



Deportes