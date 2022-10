El delantero francés Karim Benzema se llevó todas las miradas en la gala del Balón de Oro, premio que destaca al mejor futbolista de cada temporada en el mundo del fútbol, pues el delantero del Real Madrid logró llevarse este galardón por su destacada temporada en el equipo ‘merengue’.

No obstante, muchas personas en redes sociales se dieron cuenta de un particular detalle sobre la puesta en escena del francés en la gala, pues el traje con el que fue a la ceremonia llamó la atención de forma muy especial.

El vestuario de Benzema tuvo muchas similitudes con uno que usó el destacado rapero estadounidense Tupac Shakur, mejor conocido en el mundo de la música como 2Pac, durante una ceremonia de premiación.

Dicho outfit constó de unas gafas de marco dorado, un saco de color negro, una camisa blanca y un collar negro con un broche dorado. Lo único diferente fue que el jugador no llevaba una cadena dorada, como si lo hizo 2Pac en el momento de dicha fotografía.

La admiración de Benzema por 2Pac



El futbolista francés ha hecho pública su admiración por el icónico rapero de los años 90, pues Benzema no ha dudado en referenciar frases de algunas de sus canciones para momentos específicos en sus redes sociales.

Uno de los ejemplos fue la polémica por el fallido traspaso del futbolista francés Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain al Real Madrid, el cual puso in extremis al mercado de fichajes europeo a principios de 2022.

En medio de la controversia, Benzemá publicó en una historia de Instagram una fotografía de 2Pac junto al actor Stephen Baldwin, pero con la particularidad de que, detrás del rapero, aparecía un amigo de Shakur. La publicación habría sido una indirecta sobre la traición, ya que este último fue uno de los principales señalados por los seguidores del artista con respecto a su asesinato, en el año 1996, acusaciones que solo quedaron en rumores.

Pese a que los internautas compararon el contexto de la fotografía de 2Pac con el caso de Mbappé y el Real Madrid, el jugador madridista negó que tuvo alguna intención de dar un mensaje implícito al momento de subir dicha historia en sus redes sociales.

"No es contra Mbappé, es porque a mi me gusta (2Pac) y amo mucho al Real Madrid, el mejor club del mundo. No hay historias de traición. Mira mi Instagram, tengo 10 fotos de 2Pac. Es mi favorito, no tiene nada que ver con el fútbol. No es una foto con mensaje. Si tengo un mensaje, habló con la persona", dijo Benzema en una entrevista con el programa deportivo español ‘El Chiringuito de Jugones’.

