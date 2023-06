La cadena de televisión estatal de Arabia Saudí informó este jueves de que el delantero francés Karim Benzema ha aceptado "una oferta récord" del club Al Ittihad, en medio de los rumores sobre la salida del atacante del Real Madrid rumbo al país árabe.

De acuerdo con fuentes de la televisión saudí Al Ejbariya, Benzema "está a pocos pasos de firmar un contrato" de dos temporadas con el Al Ittihad, un club que hará "una transferencia récord" al jugador, cuyo contrato con el Real Madrid vence a finales de este mes de junio.

Dijo que no

La cadena no ofreció más detalles del acuerdo ni del supuesto contrato del francés.



Esta información ha sido difundida el mismo día que el propio Benzema puso freno a los rumores de su incorporación a un club saudí y aseguró que disfruta cada día de su presente, que "la realidad no es internet" y mantiene la ilusión de "un niño" a diario en la ciudad deportiva del Real Madrid.



"Por el momento estoy aquí, disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este domingo", aseguró tras recibir el Marca Leyenda. "¿Por qué voy a hablar del futuro si estoy en el Real Madrid? Habla internet y la realidad no es internet", añadió.



Además, Benzema dejó clara la ilusión con la que acude cada día a sus entrenamientos con el equipo blanco.



"Estoy orgulloso de mi trabajo y disfruto cada entrenamiento en el Madrid y cada partido. Eso es lo más importante, disfrutar cuando voy a Valdebebas no es un trabajo, el día que lo sea no quiero más. Disfruto el fútbol como los niños y en mi cabeza sigo siendo un niño", manifestó.



EFE