Fiscalía pide dura pena para Karim Benzema

La Fiscalía del Tribunal de Versalles pidió este jueves una pena de 10 meses de cárcel exentos de cumplimiento y una multa de 75.000 euros para el delantero del Real Madrid Karim Benzema por complicidad en el chantaje a su excompañero de la selección Mathieu Valbuena con un vídeo de carácter sexual.

Benzema fue el único de los cinco acusados que no se presentó en la vista oral, amparándose en sus obligaciones deportivas.



Le puede interesar: (El gesto obsceno de Juan Carlos Osorio en la final de la Superliga)

¿Por qué fue imputado el delantero?

El jugador madridista fue imputado en esta causa por una conversación que mantuvo con Valbuena durante una concentración de la selección en octubre de 2015 en la que le alertaba de las consecuencias de no atender las amenazas de los chantajistas, lo que hizo sospechar al exjugador del Olympique de Marsella que estaba implicado en la trama.



En caso de que la sentencia del tribunal coincida con la petición de la Fiscalía, Benzema solo tendría que ingresar en prisión en caso de reincidencia.



El jugador del Madrid fue el que mejor parado salió de la requisitoria entre los cinco acusados, puesto que es también el único que no está imputado por el cargo de chantaje.



La Fiscalía solo le acusa de complicidad, ya que da por descontado que su objetivo no era lucrarse. Para el resto, el Ministerio Público solicitó penas de entre 4 años de prisión y 18 meses, así como multas muy inferiores a la solicitada contra Benzema.



El fiscal, Julien Eyraud, aseguró que su petición de penas está jerarquizada en función de la implicación en la trama de chantaje de cada uno de ellos, pero también por su dimensión social y su personalidad.



En el caso del atacante del Madrid, reconoció que "no es cualquiera" y que "sin su presencia, este caso no habría cobrado tanta dimensión". "Es portador de una imagen, de una esperanza para muchos, de una celebridad. De todos esos valores. Como toda persona pública, como toda estrella. Sus actuaciones públicas, sus actos caritativos contrastan con ayudar a su amigo en un intento de chantaje", afirmó.

Los señalamientos contra el jugador

Ségolène Mares, otra representante del Ministerio Público, explicó que Benzema tuvo un papel dentro del equipo que se constituyó para chantajear a Valbuena, el de una persona con jerarquía dentro de la selección que buscaba presionar a la víctima.



"No es el buen samaritano que viene a ayudar a su compañero, es un cómplice que busca que ayudar a los chantajistas", aseguró. La mayor pena solicitada fue para Mustapha Zouaoui, considerado "el motor de la trama", ideólogo de una estrategia en la que embarcó al resto de los acusados, incluido Benzema de forma indirecta a través de su amigo Karim Zenati.



Para él, que tiene antecedentes, pidió siete años de cárcel y 15.000 euros de multa. Para Axel Angot, el hombre que se hizo con el vídeo sexual con el que trataban de chantajear a Valbuena y el único que reconoció la pena, pidió 18 meses de cárcel y 15.000 euros de multa.



El fiscal solicitó 18 meses de prisión y 5.000 euros de multa para Younes Houass, intermediario utilizado para contactar a Valbuena, y 2 años de cárcel y 5.000 euros para Zenati.



Le puede interesar: (Otra gran victoria de Osorio en Tenerife)



EFE