Benzema, entre el drama y el escándalo: desapareció del club, nadie sabe de su paradero

Karim Benzema aterrizó el pasado verano europeo en Arabia Saudita para defender los colores de Al-Ittihad, luego de ser seducido con un millonario salario. Sin embargo, el francés ha pasado de estrella a dolor de cabeza en pocos meses.



Puede ser de su interés: Cristiano Ronaldo no se guarda nada: picante reacción al no quedar entre los mejores

El ganador del Balón de Oro del 2022 es foco de las críticas de la prensa en Arabia Saudita por su bajo rendimiento y los malos resultados del equipo que dirige el argentino Marcelo 'el Muñeco' Gallardo. Benzema, siendo la gran figura del club, se está llevando todos los 'palos'.

Facebook Twitter Linkedin

Karim Benzema Foto: Efe

El delantero francés no prueba las mieles del gol en liga desde el pasado 30 de noviembre cuando convirtió contra Al-Khaleej. Además, el club saudí firmó una decepcionante participación en la Copa Mundial de Clubes, quedó eliminado tras caer 3-1 contra Al-Ahly.



Pero la estocada final llegó el pasado martes en el duelo estelar contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, juego en el que Benzema fue un total 'fantasma' y vio brillar a su excompañero del Real Madrid, quien marcó dos goles y le ganó el duelo personal con la victoria de su equipo 5-2.



Lea aquí: Junior se arma para pelear en grande: la Copa Libertadores, la obsesión



Desde ese encuentro, no se conocen noticias sobre Karim Benzema que se desapareció del club, no asistió a los entrenamientos del jueves y viernes, no contesta su teléfono celular y cerró su cuenta oficial de Instagram.

Facebook Twitter Linkedin

Karim Benzema podría perder el Balón de Oro Foto: Instagram: Karim Benzema

'El Gato' Benzema decidió perder de todo contacto con su club en uno de los momentos más complicados de su experiencia en Arabia Saudita, país en el que no tienen noticias de su paradero.



Según reveló el diario Al-Riyadiya, el delantero de 36 años se fue a su casa tras el juego contra Al-Nassr y rompió todo contacto con el cuerpo técnico, sus compañeros y el club.



El mismo medio indicó que Benzema abandonó Jedahh sin ninguna razón y con la temporada en curso. “Puede que esté en desacuerdo con el club (...) Pero eso no le excusa porque no hace ningún esfuerzo”.

Facebook Twitter Linkedin

Benzema celebra contra Barcelona. Foto: EFE

El periodista Abdel Karim Al Jasser reveló en el canal Al-Ekhbariya que el galo había perdido esa sed competitiva y ya no tiene ganas de jugar al fútbol. “Desperdicia ocasiones muy fáciles y parece haber perdido las ganas de jugar al fútbol”, indicó.



Además: La Fifa no está jugando con Brasil: delegación viaja a Río a aclarar o sancionar



Desde España, señalan que abandonó el país árabe por un problema en el pie y el propio club le habría dado permiso para comenzar su recuperación en otro lugar. Información que no ha sido confirmada o desmentida por el DT Marcelo Gallardo, quien ha decidido guardar silencio.



Karim Benzema esta temporada ha disputado 20 partidos con Al-Ittihan sumando todas las competencias y ha marcado 12 goles y ha repartido cinco asistencias.

Facebook Twitter Linkedin

Karim Benzema uno de los jugadores que ha marcado más goles en la temporada. Foto: EFE

¿Cuánto dinero gana Benzema en Arabia?

En junio del 2023 se hizo oficial la salida del francés Karim Benzema del Real Madrid, después de aceptar la tentadora oferta que llegó desde el Al-Ittihad de la Liga Profesional de Arabia Saudita.



El delantero galo no pudo resistirse a los millones de Arabia Saudita, que busca revolucionar su torneo local a punta de dinero. Según información de varios medios de España, el jugador de 35 años de edad se embolsa al año 200 millones de euros, el mismo sueldo que devenga su excompañero de equipo, Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con Transfermarkt, portal especializado del mercado, Benzema es uno de los deportistas mejores pagados de todo el mundo, superando a estrellas mundiales como Lebron James, Lionel Messi, Stephen Curry, entre otros.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO