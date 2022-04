Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, aseguró que la ventaja de dos goles conseguida en Stamford Bridge no debe cambiar el planteamiento de su equipo en el estadio Santiago Bernabéu, donde dijo que deben salir a "ganar".

"La clave de la vuelta es jugar como en la ida, jugar un partido para ganar, entrar a por el partido y demostrar que queremos pasar a la semifinal", aseguró Benzema en la recogida del galardón como 'Jugador Cinco Estrellas' de Mahou del mes de marzo, elegido por los aficionados.



Le puede interesar: (La brutal agresión de un DT a una jueza en Brasil que le costó el puesto)

Los números del francés



Benzema, autor esta temporada de 37 tantos en 37 encuentros, reconoció que no guarda secretos para que su rendimiento mejore cada año.



Ya ha superado su mejor registro goleador y está siendo el gran referente del Real Madrid camino de la conquista de LaLiga Santander y la pelea por la Liga de Campeones.



"No sé cual es mi secreto, yo trabajo siempre cada día más en el entrenamiento y me preparo para estar listo para el partido", manifestó.



Le puede interesar. (Meluk le cuenta... (City-Liverpool, olla a presión; acá, en la olla))



EFE