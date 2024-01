Karim Benzema apareció: se conoce el paradero del jugador tras su inesperada ausencia

Cuando Karim Benzema se unió este año al club saudita Al Ittihad con un lucrativo contrato, el Balón de Oro parecía tener un cómodo camino hacia la retirada, pero el francés de 36 años está sufriendo ahora la ira de los aficionados por su rendimiento en los últimos partidos. esto sumado a su inesperada desaparición en las últimas horas, en las que no se sabía de su paradero.

El ganador del Balón de Oro del 2022 es foco de las críticas de la prensa en Arabia Saudita por su bajo rendimiento y los malos resultados del equipo que dirige el argentino Marcelo 'el Muñeco' Gallardo. Benzema, siendo la gran figura del club, se está llevando todos los 'palos'.



Los aficionados que lo aclamaban en su llegada en junio, cuando cientos de drones formaron por encima del estadio de 62.000 localidades el rostro de un tigre rugiendo, animal símbolo del equipo, se ríen hoy del "gatito" Benzema.



La estocada final llegó el pasado martes en el duelo estelar contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, juego en el que Benzema fue un total 'fantasma' y vio brillar a su excompañero del Real Madrid, quien marcó dos goles y le ganó el duelo personal con la victoria de su equipo 5-2.



Desde ese encuentro, no se conocían noticias sobre Karim Benzema que se desapareció del club, no asistió a los entrenamientos del jueves y viernes, no contesta su teléfono celular y cerró su cuenta oficial de Instagram.

¿Dónde estaba Benzema?

Facebook Twitter Linkedin

Karim Benzema Foto: Al Ittihad y Efe

En medio del misterio, finalmente se conocen noticias del paradero del futbolista francés.



Se ha confirmado que la relación del club con el jugador, que tiene contrato hasta 2026, no ha terminado de manera precipitada, y que el jugador se ausentó por tener derecho a unas vacaciones adelantadas con un "permiso especial".



Según el diario Marca de España, el jugador tiene un problema en el pie y tiene este tiempo para recuperarse, porque las vacaciones de invierno han comenzado en Arabia Saudita y durarán hasta el 4 de febrero. Habrá que esperar cuándo se reporta nuevamente el futbolista y cómo seguirá su relación con el equipo y la afición.



Karim Benzema esta temporada ha disputado 20 partidos con Al-Ittihan sumando todas las competencias y ha marcado 12 goles y ha repartido cinco asistencias.





PABLO ROMERO

Deportes

Más noticias de deportes