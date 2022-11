Una increíble combinación de resultados dejó al PSG, increíblemente, en el segundo lugar del grupo H de la Liga de Campeones, en un grupo en el que era cláramente favorito para pasar de primero.

A pesar de haberle ganado 1-2 a Juventus, la goleada del Benfica contra el Maccabi Haifa, de Israel (1-6) dejó al PSG y a los portugueses igualados en puntos, diferencia de goles y tantos a favor.



El primer lugar se definió a favor del Benfica por haber anotado más goles en condición de visitante.



El equipo francés logró el triunfo gracias a los goles de Kylian Mbappé (minuto 13) y Nuno Mendes (69), mientras que Leonardo Bonucci (39) marcó por el conjunto piamontés, que competirá en los dieciseisavos de la Europa League al terminar en tercer lugar.



La primera plaza del grupo reparó en el Benfica, que revirtió la diferencia de goles que le separaba del PSG al imponerse de manera holgada al Maccabi Haifa (6-1).



El París SG podría cruzarse en la siguiente ronda de la competición continental contra el Bayern Múnich, Real Madrid o Manchester City, en el sorteo que se celebrará el lunes.



El técnico Christophe Galtier indicó a sus pupilos que intentaran marcar un tercer tanto, pero ya fue demasiado tarde.



"Durante el partido no lo sabíamos. Al final, intentaron avisarnos. Pero, era el final. No es grave, estamos clasificados", declaró Mbappé al término del enfrentamiento a la televisión. "Miraremos el sorteo y jugaremos para ganar", prosiguió el astro francés.



Mbappé, que consiguió su séptimo tanto en la Liga de Campeones, el goleador del campeonato, abrió el marcador tras un excelente remate que no pudo parar Federicco Gatti.



Bonucci puso la igualada en el electrónico tras una asistencia del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, pero Mendes cruzó un balón al arquero que no pudo evitar el tanto.



La Juve, mermado por las bajas de numerosos jugadores lesionados como el francés Paul Pogba y el argentino Ángel di María, contó con el regreso de Federico Chiesa, que estaba fuera de los campos de juego desde enero. Chiesa pisó el césped en el 74 de juego.



Por su parte, la entidad parisina tampoco se libró de las lesiones. El portugués Renato Sanches ingresó en el césped por el español Fabián Ruiz, visiblemente tocado, en el minuto 18 de partido.

Acabar segundo de grupo ha empañado la primera victoria de la historia del París SG en Turín, un equipo que había dominado en las cuatro dobles confrontaciones distintas en el pasado.



En Israel, un gol 'in extremis' metió al Benfica en el bombo 1 del sorteo. Un tanto de Joao Mario en el minuto 92 ante el Macabbi Haifa logró que el conjunto luso supeara al francés en la tabla por el criterio de goles fuera de casa en caso de empate en todos los demás.



Con la mirada puesta en Turín, el Benfica se enchufó rápidamente para lograr la hazaña. Ramos (20), Musa (59), Grimaldo (69), Silva (73), Araujo (88) y Joao Mario (90+2) se unieron al festival de goles, solo contrarrestado por Tjaronn Chery (26).



DEPORTES

Con AFP