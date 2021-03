El enfrentamiento Cuadrado-Ospina ya tiene fecha

El partido Juventus-Nápoles, correspondiente a la tercera jornada de la Serie A y aplazado en octubre, se disputará el próximo 17 de marzo, según informó este miércoles la Liga de la Serie A en un comunicado oficial.



Le puede interesar: (James: Ancelotti da nueva noticia sobre la lesión del colombiano).

El encuentro no se disputó el pasado 4 de octubre porque el Nápoles no pudo viajar a Turín por decisión de la Hacienda Sanitaria Local (ASL) competente por unos casos de contagio por coronavirus en su plantilla.



Inicialmente, el Juez Deportivo entregó un triunfo por 3-0 administrativo a Juventus y castigó al Nápoles con un punto de penalización en la tabla, pero tras meses de batallas legales y recursos, decidió encontrar una nueva fecha para el partido.



También lea: (Sobreviviente de Chapecoense, se salva en otro grave accidente).



Se consideró que, pese a que técnicamente el protocolo sanitario de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) permitiera disputar el encuentro, era más importante preservar la seguridad pública y limitar al máximo los riesgos.



Así, el Juventus-Nápoles se jugará el 17 de marzo, día en el que también está previsto el Torino-Sassuolo, aplazado el último viernes por nueve casos de contagio en la plantilla turinesa.



El Juez Deportivo de la Serie A analizará además en los próximos días el caso del Lazio-Torino, que no se disputó este martes al estar el cuadro turinés bloqueado por la ASL competente por tener a nueve elementos positivos por coronavirus, algunos de ellos con variante inglesa.



Además: (Este es el jugador colombiano que quiere Boca Juniors).



El Torino ya anunció a través de su presidente, Urbano Cairo, que presentará un recurso para evitar la derrota por 0-3 administrativo y el punto de penalidad en la tabla.



EFE