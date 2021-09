Tuchel rechaza el favoritismo del Chelse en la previa contra Juventus

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, rechazó la condición de favorito para ganar esta Liga de Campeones, pese a que ahora tienen la experiencia de haber conquistado la competición la temporada anterior.



El Chelsea se enfrentará este miércoles al Juventus de Turín en la segunda jornada de la fase de grupos con un ristra de bajas.





Puede seguir leyendo: (James Rodríguez: ¿peor que el Everton? Pobre desempeño del Al-Rayyan)

No estarán Mason Mount, N'Golo Kanté, Reece James ni Christian Pulisic. "Quizás haya muchas expectativas sobre nosotros. El año pasado teníamos un rol de no favoritos y lidiamos mejor con cada partido. Ahora nos ven como un candidato real", dijo Tuchel en rueda de prensa.



"Ahora es más fácil hacernos favoritos. Tenemos la experiencia, que es un punto muy importante y la gente está motivada cuando se enfrenta a nosotros. Es algo que tenemos que aceptar. No somos favoritos para este título", añadió el alemán.



Lo invitamos a leer: (Ansu Fati: el gran problema del Barcelona)



Los 'Blues' vencieron en la primera jornada al Zenit de San Petersburgo por 1-0 y buscarán su segundo triunfo contra el Juventus, que también ganó en su debut en la competición por 0-3 al Malmo.



"Son un gran club. Sí, han tenido algunos problemas esta temporada, pero jugaron un gran partido en la Champions. Son fiable. Se merecen respeto", apuntó Tuchel.



EFE