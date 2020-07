¡Intratable! El golazo que Duván Zapata le anotó a Juventus

Si algo queda claro es que Atalanta gana de la mano del poder goleador colombiano. Cuando más se necesitaba, el atacante de la Selección Duván Zapata apareció con sus goles para adelantar a su equipo en el partido contra Juventus.

Partido de interés total. El patriarca de la Serie A contra la revelación de Italia y Europa. En juego no solo estaban los tres puntos, sino que estaba la lucha por el título de la Serie A.



Atalanta comenzó manejando el partido. No era el equipo reactivo de las largas y veloces transiciones, sino que le cogió el balón a Juventus y comenzó a manejarlo para crear peligro. Así comenzó a aparecer en el arco rival.



Y cuando Juventus comenzaba a salir de esa presión, Atalanta lastimó. Un robo de balón en la mitad del campo le permitió al colombiano Duván Zapata armar un gran ataque con el argentino Alejandro 'Papu' Gómez, quien habilitó al atacante para que sacara un potente remate que se fue al fondo de la red.

Belleza de gol del #Atalanta para abrir el marcador ante #Juventus. Todo parte de un gran anticipo, buena combinación de Duván Zapata y 'Papu' Gómez, que gira y engaña a De Ligt, para tocar con Zapata y finalice la jugada.pic.twitter.com/mr85DMXOK0 — FDM Sports (Desde 🏠) (@fdm_sports) July 11, 2020

