Juventus no falla y con Ronaldo a la cabeza vence al Spezia

La Juventus (3º) hizo los deberes y derrotó por 3-0 a la Spezia (16º) para meter presión al líder Inter, mientras que el encuentro entre Lazio y Torino no se disputó por estar el equipo turinés en aislamiento.

Al equipo de Andrea Pirlo le costó más de una hora encontrar la falla en la defensa rival, pero todo fue mucho más sencillo cuando el español Álvaro Morata abrió el marcador en el minuto 62, reencontrándose con el gol después de sufrir en las últimas semanas un virus que le apartó de los terrenos de juego.



"Estamos trabajando para ganar. Si no logramos el título esta temporada felicitaremos al campeón, pero mientras haya posibilidades matemáticas, lo daremos todo en la cancha", declaró tras el partido Morata.



Federico Chiesa (71) y el portugués Cristiano Ronaldo (89) sentenciaron para la Juventus.



Con su gol, Ronaldo suma 20 goles esta temporada en la Serie A y 767 en su carrera, con lo que iguala la cifra alcanzada por el mítico Pelé, considerado el mejor goleador de la historia.



No obstante, el '10' de la Seleçao reivindica más de 1.200 goles a lo largo de su prolífica carrera. Con este triunfo, la Juventus se coloca con 49 puntos, a 7 del Inter, que el jueves visitará al Parma (19º). El Milan, que el miércoles recibirá al Udinese (12º), es segundo con 52 puntos. - Aplazado el Lazio-Torino



Este martes estaba previsto otro partido, Lazio-Torino, que no llegó a disputarse porque el equipo piamontés no pudo viajar a la capital al decretar las autoridades sanitarias de la región el confinamiento del plantel después de que detectaran ocho casos positivos a la variante británica del covid-19.

La Liga Profesional de Fútbol anunció que daba por perdido el encuentro al Torino, por un resultado de 3-0 tras la incomparecencia del equipo turinés. Los jugadores de la Lazio esperaron 45 minutos en el Estadio Olímpico hasta que fueron informados por el árbitro de que el rival no se presentaría.



La Lega ya decidió dar por perdido el encuentro al Nápoles cuando no pudo viajar en octubre a Turín para enfrentarse a la Juventus, una decisión que revocó posteriormente el Comité Olímpico Italiano, que debe decidir una fecha para la disputa del encuentro. Por este motivo, ni la página web de la Serie



A ni la prensa italiana atribuyen los tres puntos a la Lazio, que de esta manera sigue con 43 unidades, en la séptima plaza de la clasificación.



