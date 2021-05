Atención: Juventus podría recibir un gran castigo por la Superliga

La temporada 2020-21 ha sido terrible para Juventus, pues ya quedó afuera de la Liga de Campeones y, además, no podrá revalidar su título en la Serie A después de ganarlo durante nueve años consecutivos.

Ahora, el club se enfrenta a una fuerte sanción en el torneo local. Cabe recordar que Juventus hizo parte del fallido proyecto de la Superliga, en el que también estaban Inter y Milan. Los dos últimos renunciaron. Solo permanecen, además de la Juve, Real Madrid y Barcelona.



Ya la Uefa amenazó con excluir de las competiciones europeas a los tres equipos y ahora se suma un nuevo problema para Juventus. Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, anunció el posible castigo.



"Si al momento de inscribirse en la nueva temporada de la Serie A no se ha retirado de la Superliga, la Juve estaría excluida", dijo Gravina, citado por el diario Marca.

"Hay una norma muy clara y precisa y se refleja en los estatutos del Coni (Comité Olímpico Nacional Italiano) y las Federaciones. Si la Juventus no acepta el principio, lo siento, quedaría descartado", agregó Gravina.



Hace tres semanas, Gravina había negado la posibilidad de una sanción a los clubes que estaban en el proyecto de la Superliga. "No vamos a sancionar una idea. Sancionaremos a través de la justicia deportiva solo en el caso en el que se concreten iniciativas que violan las reglas. En todo caso, esta competición no verá la luz", dijo entonces.



Sin embargo, se aprobó posteriormente otra norma según la cual los clubes que participen en la Serie A no podrán inscribirse en competiciones organizadas por asociaciones privadas que no sean reconocidas por la Uefa y la Fifa, una categoría en la que entraría la Superliga. En caso de unirse, los equipos serían desafiliados.



