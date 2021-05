Juan Guillermo Cuadrado tiene un nuevo entrenador

Juventus, club en el que milita el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, anunció este viernes el regreso al banquillo de Massimiliano Allegri, tras dos temporadas fuera del club, horas después de comunicar el despido de Andrea Pirlo tras completar su primer año como técnico del primer equipo.

"íBuen regreso a casa Max!", señaló el club sobre la vuelta del técnico de 53 años. Durante su primera etapa con la Juventus (2014-2019), logró cinco campeonatos italianos de manera consecutiva, así como cuatro Copas de Italia y dos Supercopas. Perdió dos finales de Champions (2015 y 2017).



Le puede interesar: (La final de la Liga de Campeones: una lucha puramente ingles)



Horas antes del anuncio, el club turinés hizo oficial la salida de Andrea Pirlo al término de su primera temporada como entrenador, marcada por dos títulos (Copa y Supercopa de Italia), pero con decepciones en la Serie A y en la Liga de Campeones.



"Gracias, Andrea. Estas son las primeras palabras que tenemos que pronunciar al final de esta experiencia particular vivida juntos", indicó en un comunicado el club bianconero.



En cinco temporadas en la Juve entre 2014 y 2019, este último conquistó cinco 'Scudetti'.



Dos títulos -Supercopa de Italia y Coppa- y un billete para la Liga de Campeones sellado 'in extremis' el pasado domingo en la última fecha, es un bagaje que se antoja insuficiente para una Juve que había conquistado los nueve títulos de liga precedentes.



Por ello, el joven técnico de 42 años, llegado al banquillo sin experiencia previa de entrenador, no gozará de la oportunidad de un segundo curso al frente de la Juve.



EFP