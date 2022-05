Luego de su derrota ante el Inter de Milán (2-4), en la final de la Copa Italia, la Juventus certificó que cerrará su primera temporada sin títulos en los últimos once años.

Aunque el equipo 'bianconero' viene teniendo dificultades desde hace cerca de dos años, sobre todo por su fracaso en competencias internacionales, no se avizoraba un panorama tan desolador en esta mitad de año.



El declive que viene viviendo la 'vecchia signora' se explica por varios factores. El primero tiene que ver con el impulso de competitividad que ha tenido la Serie A italiana en el último tiempo. Después de varios años en los que gigantes como el Inter y el Milán permanecieron dormidos, la inyección económica y la renovación de plantillas por fin les están dando frutos.



En el caso particular, Juventus parece estar viviendo el punto intermedio entre la salida de los últimos hombres de su dominio de más de una década y la llegada de jóvenes talentos. No en vano, tras certificarse la derrota de este miércoles, el defensa Giorgio Chiellini, uno de los grandes reductos que queda de su hegemonía reciente, anunció su salida del club a final de temporada.



Quizá lo más simbólico del momento sean las palabras que dio Chiellini al añadir que también dejará la Selección Italiana después del partido ante Argentina el primero de junio: "Me retiro para dejar paso a los jóvenes". Lo mismo pasa en Juventus.

