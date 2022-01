El argentino Paulo Dybala condujo a la Juventus a la victoria 2-0 sobre el Udinese, este sábado en la 22ª jornada de la Serie A, en un momento en el que parecen encallar las negociaciones sobre su renovación de contrato. El colombiano Juan Guillermo Cuadrado fue titular.





Con el brazalete de capitán, en ausencia de Giorgio Chiellini (reserva), el vicecapitán argentino abrió el marcador (19) antes de que Weston McKennie ampliara la cuenta, de cabeza en el 79.



Esta victoria permite a la Juventus (5ª, 41 unidades) alcanzar provisionalmente a puntos al último equipo dentro de los puestos de Liga de Campeones, el Atalanta (4º), que recibe el domingo al líder Inter de Milán.

Dybala, protagonista

Dybala, lejos de dejarse llevar por la euforia tras su tanto, que consiguió tras una asistencia de Moise Kean, dirigió una mirada con gesto retador hacia las tribunas. ¿Iba dirigida a los directivos de la 'Juve'?



Las especulaciones en la prensa y las redes sociales no tardaron en sucederse. Su gol llega unos días después de que el administrador delegado, Maurizio Arrivabene, añadiera un jarro de agua fría sobre las negociaciones de renovación al subrayar que "todos deben ganarse su plaza y demostrar el valor que se les da".



Dybala, en el club desde 2015 y que ha ganado peso específico desde la marcha del club de Cristiano Ronaldo, finaliza su contrato actual en junio. Desde hace meses hay negociacines para definir los términos financieros de una renovación que parecía cercana pero que en los últimos días se ha ido alejando.



El atacante argentino, ultramotivado en este partido, estuvo cerca de sellar un doblete en el 65.

La Juventus no protagonizó un gran partido pero hizo lo esencial para derrotar al decimocuarto clasificado, que no pudo aprovechar sus contragolpes para sacar algo positivo de Turín. También este sábado, la Lazio (6ª) se impuso tranquilamente por 3 a 0 en su visita al colista, la Salernitana, guiado por un doblete de Ciro Immobile, que regresa a lo más alto de la tabla de máximos anotadores.



