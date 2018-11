Juventus haría una oferta por James para el próximo mercado de verano

El volante estrella de la Selección Colombia, James Rodriguez, vuelve a ser el centro de atención de los medios italianos. En esta ocasión el medio ‘Correire dello Sport’ dice que la Juventus prepara una oferta por el colombiano para el próximo mercado de verano, es decir en Junio de 2019.

Según el medio los de Turín le han hecho seguimiento al volante desde el Mundial de Brasil 2014, pero su traspaso al Real Madrid habría frustrado los planes del equipo del norte de Italia.



La actualidad de Rodríguez en el Bayern Múnich no es la mejor, hay versiones de prensa que indican que el Bayern ya no estaría dispuesto a tomar la opción de compra por el 10 de la Selección Colombia por un valor de 42 millones de dólares.



La crisis de resultados del club alemán y la relación con el entrenador Niko Kovac sería un punto de quiebre para que del colombiano no se quede con los bávaros.



Esta semana un parte médico del Bayern Múnich indicó que el 10 de la Selección Colombia sufre una lesión en su rodilla izquierda que lo mantendrá al margen de la competencia en este fin de año 2018.











DEPORTES