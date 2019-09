Con Cuadrado 28 minutos, Juventus empató 0-0 con Fiorentina

Juventus, que había ganado en las dos primeras jornadas, no pudo pasar del empate sin goles (0-0) en su visita a la Fiorentina, este sábado en el duelo que abrió la tercera jornada de la Serie A.

Los turineses quedan provisionalmente en cabeza, con 7 puntos, pero pueden ser adelantados tras el resto de partidos.



El Inter de Milán y el Torino, que también ganaron en sus dos primeros partidos, juegan como locales esta jornada, este sábado contra el Udinese y el lunes ante el Lecce, respectivamente.



El técnico Maurizio Sarri, aquejado en el último mes de una neumonía, pudo por fin sentarse en el banquillo de la Juventus. En las dos primeras jornadas, en los duelos ganados al Parma y el Nápoles, fue Giovanni Martuscello, su adjunto, el que ocupó la función de entrenador titular de manera interina.



Este partido en Florencia era el último para la 'Juve' antes de afrontar el inicio de esta temporada en la Liga de Campeones, donde empezará el miércoles con un desplazamiento complicado, al campo del Atlético de Madrid.

La peor noticia para Sarri de cara a la visita al Metropolitano fueron los cambios por problemas físicos de tres jugadores, el bosnio Miralem Pjanic y los brasileños Douglas Costa y Danilo, que dejan al equipo bianconero a la espera de su evolución para el viaje a Madrid.



Por su parte, la Fiorentina continúa sin ganar en esta Serie A, pero pudo al menos sumar su primer punto, después de dos derrotas.

Ribery, titular

En la 'Viola' fue titular por primera vez su veterano nuevo jugador francés Franck Ribery, llegado a Italia tras su larga etapa en el Bayern de Múnich.



"Estoy contento con el trabajo de todos los días para recuperar mi nivel. Hoy he jugado una hora y está bien. Tengo que continuar así", afirmó Ribery, satisfecho con su decisión de fichar por la Fiorentina.



"La ciudad, los hinchas... Cuando ves un estadio así es algo que me gusta. Estoy contento, es por esto que he venido", señaló.



AFP