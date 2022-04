El fútbol italiano sigue sacudido por los escándalos. Desde hace ya un tiempo, la Fiscalía de Turín investiga a la Juventus por irregularidades económicas. Es por eso que varios de sus jugadores han tenido que ser interrogados por las autoridades.

Uno de ellos fue el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que al lado de Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci estuvieron el lunes en la Fiscalía comparecieron por la investigación que lleva la policía financiera italiana sobre posible falsedad en las cuentas del Juventus en el ejercicio económico de 2020.



Lo anterior no es nuevo, pues en marzo de ese año los dirigentes llegaron a un acuerdo con los jugadores para que renunciaran a cuatro meses del sueldo, circunstancia por la que el presupuesto del equipo poco se afectó por la pandemia del covid-19.

El tema de los salarios

En Italia afirman que el acuerdo no sería de una renuncia del salario, sino de un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses, acción que habría supuesto un ahorro para el Juventus al no haber incluido en su balance económico el sueldo aplazado como una deuda y haber pagado las cuantías a los jugadores a través de acuerdos privados.



Cuadrado fue el primero en acudir para contestar a las preguntas de los fiscales del caso, conocido como 'Prisma', pero la verdad es que no se sabe lo que el colombiano declaró.



Los problemas de Juventus con la justicia no son nuevos. Desde hace años las autoridades le siguen la pista al club turinés, pues se tienen algunos indicios de que, por ejemplo, se han presentado irregularidades en la contratación de los jugadores.



En noviembre del año pasado, se advirtió que hubo una ‘carta secreta’ en la contratación del portugués Cristiano Ronaldo y ventas ficticias para sanar el balance económico.



En esa ocasión, se pidió por parte de la Asociación de Consumidores Italiana (Codacons) la pérdida de categoría y la revocación de los títulos del club si se confirmaban las acusaciones.



La Fiscalía turinesa registró la sede del club y descubrió actividades sospechosas en la compraventa de futbolistas gracias a unas interceptaciones telefónicas.

El tema Cristiano y algo más

Entre las conversaciones escuchadas, según los medios italianos, también se habla de una "famosa carta que técnicamente no debe existir" referida a Cristiano Ronaldo, fichado en el verano de 2018 procedente del Real Madrid y trspasado en el último mercado al Manchester United.



La compra de Cristiano, por 117 millones de euros al Real Madrid, y su sueldo de 31 millones netos por temporada (60 brutos) representaron un gasto enorme y difícil de sostener para las arcas del club.



La pandemia del coronavirus, que redujo notablemente los ingresos económicos, agudizaron el problema de un equipo que aprobó en noviembre del 2021 un aumento de capital de 399 millones de euros.



En las conversaciones también hay referencias al entonces jefe del área deportiva Fabio Paratici, salido el pasado verano del Juventus y ahora en el Tottenham inglés, quien consiguió importantes ganancias de capital gracias a la compraventa de futbolistas, en varios casos con valor de mercado voluntariamente inflado.



Según los investigadores de la Fiscalía, el presidente del Juventus, Andrea Agnelli, y el vicepresidente, Pavel Nedved, tenían claras las actividades de Paratici.



Y se cree que el club juventino solía realizar una serie de operaciones definidas "espejo", en las que se intercambiaban jugadores oficialmente con el mismo valor de mercado y "sin movimientos de dinero" que provocaban un "efecto positivo en los balances".



Entre ellos, por ejemplo, se analiza una reciente operación cerrada con el Marsella que vio la venta de Franco Tongya y la compra del francés Marley Ake, ambos con valor de mercado fijado en ocho millones de euros.

"Emergieron indicios claros para considerar que los valores de los traspasos en cuestión no fueron resultado de una fisiológica negociación de mercado, sino que se tratara de operaciones desvinculadas de valores reales de mercado, preordenadas y que provocaban ganancias exclusivamente contables, ficticias", consideran los investigadores de la Fiscalía, según revela "La Gazzetta dello Sport".



En todos los casos anteriores, el club turinés ha manifestado su disponibilidad a colaborar con los investigadores y esta semana varios directivos del club comparecerán ante la Fiscalía para defender sus posiciones.



