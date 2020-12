El duelo colombiano en la Serie A, en tablas: Juventus 1-1 Atalanta

Pierluigi Gollini, meta del Atalanta, detuvo un penalti lanzado por el portugués Cristiano Ronaldo este miércoles y fue decisivo para el 1-1 cosechado por el equipo de Bérgamo en su visita a Juventus Turín, en la duodécima jornada de la Serie A italiana.

El luminoso del Juventus Stadium lucía un 1-1 en el minuto 62, cuando Cristiano colocó el balón en el punto de penalti en busca del que sería su quinto gol en sus últimos tres partidos, todos desde los once metros.



CR7, que había anotado dos en el Camp Nou contra el Barcelona en la Liga de Campeones y otros dos en la visita al Génova del pasado domingo en la Serie A, eligió el lado derecho, pero no disparó con potencia ni precisión y Gollini consiguió detener su intento.



El portero italiano lo celebró como un gol. Paró el primer penalti de su carrera en la Serie A y lo hizo ante Cristiano, que solo había fallado tres en los últimos tres años vividos en Juventus.



El error del luso llegó en un momento decisivo, pues el Atalanta acababa de empatar un golazo inicial de Federico Chiesa gracias al centrocampista suizo Remo Freuler, que robó el balón al uruguayo Rodrigo Bentancur y liberó un potente derechazo que fulminó al meta polaco Wojciech Szczesny.



Juventus, incluso tras el penalti fallado, apretó con fuerza y creó muchas ocasiones peligrosas, pero siempre se topó con un Gollini monumental, que negó el gol al español Álvaro Morata con dos excelentes paradas.



El tramo final estuvo espectacular, pues el Atalanta no renunció a atacar en busca de la victoria. El técnico Gian Piero Gasperini dio paso al argentino Alejandro Gómez en el 53 y su equipo rozó la ventaja en el 73 con un cabezazo del también argentino Cristian Romero que Szczesny logró despejar.



Fue el sexto empate de la temporada liguera para el Juventus, con seis victorias y cero derrotas. Los turineses son momentáneamente segundos, a tres puntos del líder Milan, que visita este miércoles al Génova.



Por su parte, el Atalanta, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, es octavo, momentáneamente a nueve puntos del liderato.



EFE