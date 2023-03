El francés Just Fontaine, el jugador que tiene el récord de goles con 13 en una misma fase final del Mundial de fútbol, murió a los 89 años, informó su familia a la agencia AFP este miércoles.



Fontaine batió el récord en el Mundial de 1958 en Suecia, campeonato en el que Francia logró llegar a la semifinal por primera vez en su historia, siendo batida por el Brasil de Pelé, que fue luego el vencedor del torneo.

El máximo goleador en un Mundial

Just Fontaine. Foto: AFP

Con la muerte de Fontaine, solo quedan vivos tres jugadores franceses de aquella epopeya de 1958 (Dominique Colonna, Robert Mouynet, Bernard Chiarelli).



Nacido en Marrakech, Fontaine no estaba destinado a disputar aquel Mundial porque le superaba en la jerarquía del equipo Thadée Cisowski, que se lesionó en el último momento.



Además del récord de los 13 goles y aquella histórica semifinal mundialista para Francia, Just Fontaine consiguió un gran palmarés en el fútbol de clubes con cuatro títulos de campeón de Francia (uno con el Niza, tres con el Reims), dos Copas de Francia (Niza en 1954 y Reims en 1958) y una final de la Copa de Europa -la actual Liga de Campeones), perdida en 1959 por 2-0 contra el gran Real Madrid de Di Stéfano, Puskas y Kopa.



La trayectoria como jugador de Fontaine se vio cortada brutalmente a finales de 1962 con apenas 28 años después de una doble fractura en una pierna.



Retirado de los terrenos de juego, Just Fontaine pasó a ser entrenador, pero su carrera en los banquillos fue mucho más discreta.



Con la selección de Francia tuvo como entrenador una labor mucho menos gloriosa que como jugador: solo resistió dos partidos al frente del equipo nacional en 1967, antes de ser despedido después de dos derrotas en partidos amistosos.



Su experiencia como entrenador del París Saint-Germain (1973-1976) fue más exitoso, con un ascenso a primera división en 1974. Cerró su carrera como técnico en su tierra natal, en Marruecos, dando a la selección de ese país el tercer puesto en la Copa de África de 1980.

Just Fontaine, Selección Francesa, Mundial Suecia 1958. pic.twitter.com/tWsEG4MEpz — Nostalgia Futbolera ® (@nostalgiafutbo1) April 15, 2021

Imbatible

La marca todavía parece irreal: Just Fontaine marcó en el Mundial de Suecia 1958 nada menos que 13 goles en 6 partidos. El promedio es de más de 2 conquistas propias por juego. Inigualable. Como reconocimiento a tamaña gesta, el goleador del torneo recibió un curioso regalo de parte de un diario sueco: un fusil de asalto. Todavía sorprendido, el delantero lo exhibió en su regreso a Francia.



Quienes lo vieron jugar aseguran que fue un futbolista muy completo. Implacable dentro del área. Era capaz de marcar desde cualquier posición, con ambos pies y de cabeza. “Salto tanto para cabecear que cuando bajo tengo nieve en el pelo”, le dijo entre risas a Fifa.com en una entrevista realizada en 2010.



“Marcar goles en 1958 no era más fácil que ahora. El estado de los campos de juego, la calidad de materiales y el peso del balón, la duración de los viajes entre un partido y otro y el amateurismo en general hacían que todo fuera muchísimo más complicado que hoy. De hecho, hasta usé botines que no eran míos”, contextualizó Fontaine, en una entrevista con el diario británico The Guardian.

En esa misma charla, comparó: “Cambiaron muchas cosas. La pelota y los botines son mucho más livianos. El último gran goleador mundialista, el brasileño Ronaldo, jugó contra equipos como China y Costa Rica. Y, por sobre todas las cosas, los árbitros protegen a los delanteros mucho más que en mi época. Así que permítanme repetirlo: hacer 13 goles en un solo Mundial es un logro enorme. ¿Batir mi récord? No creo que se pueda lograr”.

PABLO LISOTTO

LA NACIÓN, DE ARGENTINA.

DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA (GDA)

