Klopp, el DT que enamoró Liverpool y apoyó a Luis Díaz: video de sus mejores momentos

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que "ya no es joven", en referencia a su decisión de irse del Liverpool y que su energía no es "ilimitada".



El técnico alemán anunció este viernes su decisión de abandonar el Liverpool a final de temporada, tras nueve años en los que ha ganado todos los títulos importantes, siete en total, incluyendo la Liga de Campeones y la Premier League, la primera en tres décadas para los reds.



"Te das cuenta que ya no somos tan jóvenes como antes y no podemos saltar tan alto como podíamos. No es que haya pensando en ello a propósito, simplemente ha pasado. Este club necesita a un entrenador al máximo de su nivel. Cuando supe que no podía seguir, se lo tuve que decir a alguien. Creo que es la mejor decisión", dijo el alemán este viernes en rueda de prensa.



"He estado entrenando durante 24 años y cuando tienes esta clase de carrera tienes que invertir todo lo que tienes. Me he dado cuenta de que mis reservas de energía no son ilimitadas. Prefiero ponerlo todo en esta temporada", apuntó.

Klopp y Guardiola discuten. Foto: EFE

"Si no puedo seguir, tengo que parar. No era esta mi idea cuando renové mi contrato, estaba convencido al 100 % que llegaría hasta 2026. Sobrevaloré mis niveles de energía y pensaba que eran ilimitados. Siempre lo habían sido, pero ya no", dijo.



Sobre cómo se lo comunicó a los jugadores, Klopp explicó que tienen un vínculo "muy fuerte" y que son "profesionales": "El acuerdo con los jugadores es por una temporada- Estamos concentrados en ello y los chicos están de buen humor".



Klopp no entrenará a nadie el año que viene, ni club ni selección, y además añadió que no tiene por qué aconsejar al Liverpool a encontrar un sustituto.

Jurgen Klopp, DT de Liverpool. Foto: EFE

"¿Por qué debería? En este mundo, hay muchas caras que hacen un trabajo increíble y que no veis a menudo. Parece que hiciera yo todo el trabajo. No puedo. Lo que hemos construido es una estructura increíblemente fuerte detrás de las cámaras. Mucha gente ha trabajado aquí con una sola idea: hacer lo mejor por el Liverpool", comentó.

Los divertidos momentos de Klopp en el Liverpool

El DT alemán se ha caracterizado por tener un carisma impresionante y una personalidad arrolladora, desde su llegada ha protagonizado varios momentos divertidos que perdurarán en la memoria de los hinchas.



Una de las cosas que más extrañará la hinchada de Klopp serán sus increíbles celebraciones con la tribuna en Anfield Road.

Su mítico festejo con la hinchada, después de cada partido...



Icónico.pic.twitter.com/1KNUrdwaPi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 26, 2024

O el preocupante momento que vivió hace algunas semanas, cuando perdió su anillo de matrimonio en medio de una celebración.

😅 Jürgen perdió su ANILLO DE CASADO mientras celebraba con la hinchada el triunfo vs Newcastle.



El camarógrafo de la televisión lo terminó ayudando y, cuando lo encontró, le dio un beso adelante de la cámara. 💍pic.twitter.com/08j1crX0z8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 26, 2024

Klopp era todo un personaje tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Los hinchas recuerdan el día que se lesionó por ir a gritarle un gol al cuarto árbitro.

Liverpool le ganó al Tottenham sobre el final del partido, Jürgen fue a gritarle el gol al cuarto árbitro y SE DESGARRÓ.



Espectacular toda la secuencia.pic.twitter.com/zkcw5MdxaH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 26, 2024

Entre 2019 y 2020 vivió uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, llevó al Liverpool a ganar la Liga de Campeones y la Premier League. Sus festejos en la cancha y su baile en las fiestas se volvieron virales.

Los prohibidos de Jürgen. pic.twitter.com/wnIShiHrZn — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 26, 2024

Klopp contando con los dedos los títulos que ganó en el Liverpool.



Y ya se quedó corto...pic.twitter.com/Vwc1ROiDrY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 26, 2024

A Klopp se le recordará con su cercanía con la gente y por alegrar a los hinchas que viven momentos complicados.

Dáire y su amor incondicional por el Liverpool.



La emoción cuando escucha a Jürgen y su encuentro, pone los pelos de punta. 🥹pic.twitter.com/jiMc5I3ukt — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 26, 2024

Por último, Luis Díaz lo tendrá como uno de los mejores técnicos en su carrera deportiva. Cuando 'Lucho' vivió el peor episodio de su vida, con el secuestro de su papá, 'Mane' Díaz, Klopp siempre lo apoyó: "Lo mejor que podíamos hacer es ganar el partido por nuestro hermano", dijo tras ganar en Premier League, dedicando la victoria al colombiano.

Con información de EFE.

