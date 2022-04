Luego de la victoria 2-0 del Liverpool ante el Villareal, por el partido de ida de las semifinales de la Champions League, en el equipo 'red' todo parece ser fiesta.

Jürgen Klopp acaba de firmar su renovación como director técnico del Liverpool hasta 2026, según informó el alemán en un sentido video publicado por el club.



Klopp firmó un nuevo contrato de dos años, que también tiene la opción de extender el vínculo por más tiempo.



(No deje de leer: ¿Ecuador, eliminado del Mundial? La Federación de Fútbol rompe su silencio).

The boss has a special message for you… ❤️ pic.twitter.com/T4vFwYFN9p — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

La alegría de Klopp

Facebook Twitter Linkedin

Jurgen Klopp, DT del Liverpool. Foto: EFE

“Hay tantas palabras que podría usar para describir cómo me siento con esta noticia… encantado, honrado, bendecido, privilegiado y emocionado sería un comienzo", expresó el timonel en los medios oficiales del club.



“Hay mucho que amar de este lugar. Lo sabía antes de venir aquí, lo conocí aún mejor después de llegar y ahora lo sé más que nunca. Como cualquier relación sana, siempre tiene que ser una calle de doble sentido; tienes que estar bien el uno para el otro. La sensación de que éramos absolutamente correctos el uno para el otro es lo que me trajo aquí en primer lugar y es por eso que me he extendido anteriormente", añadió.



El entrenador reconoció que se hizo la pregunta: "¿Es correcto para el Liverpool que me quede más tiempo?".



“Junto con mis dos subdirectores, Pep Lijnders y Pete Krawietz, llegamos a la conclusión de que era un '¡Sí!'", contó.



“Todavía hay una frescura en nosotros como club y esto me da energía. Durante todo el tiempo que he estado aquí, nuestros propietarios han estado increíblemente comprometidos y enérgicos con este club y está claro que en este momento esto se aplica a nuestro futuro", concluyó Klopp.

DEPORTES