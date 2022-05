El idilio que vive Luis Díaz en Liverpool ha sido motivo de todo tipo de escenas 'fuera de contexto'.

Este fin de semana, por ejemplo, tras la consecución del segundo título de la temporada para los 'Reds', el video de 'Lucho' levantando el trofeo de la FA Cup, mientras una parte salía a volar, se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.



De hecho, muchos memes salieron a relucir por el singular momento.



"Identifica quién es el colombiano", decían al ver a Díaz buscar entregar rápido el trofeo ante el imprevisto ocurrido.



Ahora, en la antesala del desenlace de la primera temporada en el Liverpool, otro video singular tiene a Díaz como una especie de 'coprotagonista'. Todo, por cuenta de una cerveza que le dio Jürgen Klopp, su DT, a un aficionado latino que le preguntó por él.



(No deje de leer: Selección Colombia: entrenador argentino, que no es Gareca, y podría llegar).

¿'Luis Díaz...?'

Facebook Twitter Linkedin

Klopp, en el singular momento. Foto: Capturas de pantalla juan172rodríguez

En el video original que compartió Mauricio Carrascal, un usuario de TikTok y YouTube, se le ve acercarse al bus que transporta a los jugadores del Liverpool.



En la grabación, el único que aparece es Jürgen Klopp, el DT, comiendo lo que tranquilamente parece ser un helado.



Luego, cuando Mauricio empieza a gritar: 'Luis Díaz, Luis Díaz', Klopp levanta una cerveza.



Paso seguido, el alemán se acerca y los hinchas que están en el lugar empiezan a corear el nombre del entrenador.



Al final, cuando Klopp entrega las cervezas, el hombre que graba vuelve a preguntar: "¿Luis Díaz?".



El timonel sonríe, abre su mano izquierda y se va al bus. Por su parte, el hincha queda feliz con su cerveza.



"Mira lo que me regaló Klopp, para toda la vida", comenta Carvajal.



"Yo no me la tomaría", le responden en redes.



(Además: ¡Luis Díaz puso a Jürgen Klopp a hablar en español! Esto fue lo que le dijo).

Más noticias

DEPORTES