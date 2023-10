Jurgen Klopp explotó y habló por primera vez del  secuestro del papá de Luis Díaz

El secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz, delantero del club inglés Liverpool y de la selección colombiana, causó indignación este sábado en el país cuya Policía logró rescatar horas después a su madre mientras sigue una intensa operación de búsqueda del padre.

El secuestro ocurrió cuando la pareja circulaba en su vehículo por el barrio Los Olivos, de Barrancas, localidad del departamento de La Guajira donde nació el jugador, y fueron abordados por cuatro individuos que se movilizaban en motocicletas, según relatos de testigos.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) rechazó "la situación de seguridad" que vive la familia Díaz y expresó su confianza en que las autoridades logren rescatar a

Luis Manuel Díaz, padre del delantero, como lo hicieron con su madre, Cilenis Marulanda.



"Desde la FCF nos solidarizamos con él y toda su familia y hacemos un llamado para que las autoridades pertinentes actúen con la mayor celeridad posible para resolver la situación", manifestó la entidad.

Habló Klopp

Jurgen Klopp tomó la decisión, este domingo, de no tener en cuenta a Díaz para el partido de la Liga Pemier contra el Nottingham Forest.



Klopp habló sobre el particular y se solidarizó con su jugador, que pasa por este difícil momento.



“Nunca antes había tenido eso. Es una experiencia nueva que nunca tuve”, dijo.



Y agregó: “Tuvimos que hacer un cambio repentino por cuenta de la situación privada de Luis Díaz, la cual es por supuesto aburrida para todos nosotros. En verdad fue una noche muy difícil, para ser honesto", .



Liverpool confirmó este domingo que está al corriente del secuestro de los padres de

Luis Díaz, ocurrido este sábado en el departamento caribeño de La Guajira, de donde es oriundo el goleador colombiano, informaron las autoridades.



"Lo bueno es que estamos aquí y tenemos que concentrarnos en el fútbol y eso haremos. Sin embargo, sí fue una preparación muy especial… nunca me había tocado antes algo así, y es una experiencia que no hubiera deseado tener”, sentenció Klopp.

