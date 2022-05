Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, está ilusionado con conseguir su segundo título de la temporada con el club, la FA Cup, tras haber conseguido ya la Copa de la Liga. Este sábado jugará la final contra el Chelsea, el mismo rival al que venció en la primera corona que obtuvo este año.

Liverpool, además, sigue en carrera por otras dos coronas: la Premier League, en la que está a tres puntos del Manchester City, y la Liga de Campeones, en la que jugará la final contra el Real Madrid el 28 de mayo en Saint-Denis.



Esta final, además, le da la opción al colombiano Luis Díaz de conseguir su segundo título con el Liverpool, al que llegó en enero de este año.

Klopp habló de la importancia de ganar la FA Cup

"Estamos ansiosos por esta oportunidad. Ahora es una gran final para nosotros y estoy muy feliz de que formemos parte de ella. Siempre dimos todo para llegar a la final, pero simplemente no lo lográbamos. Lo que está claro cuando comienzas un viaje es que no puedes tenerlo todo”, dijo Klopp en rueda de prensa.



"Cuando vas a por tres o cuatro trofeos, está claro si lo consigues o no. Es una temporada muy ajetreada, pero la FA Cup nunca será un partido normal. Es un partido especial y, para algunos, el más importante de su carrera. Queremos disfrutarlo y entregarnos para nuestra gente", agregó.

El alemán reconoció que llegar hasta donde están ahora no ha sido fácil. “No teníamos el equipo para ir por todo. Nunca fue que no quisiéramos ir a la final, simplemente no teníamos el poder para hacerlo. No creo que hayamos tenido mucha suerte con nuestros sorteos, tuvimos sorteos realmente difíciles", expresó.



Klopp destacó la importancia del título que está peleando. "Es la copa nacional más grande del mundo. No he visto 20 finales de la FA Cup, pero no creo que eso sea necesario para entender lo grande que es".



Además, reconoció la dificultad que significó vencer al Chelsea en la Copa de la Liga: "No vencimos al Chelsea, ganamos el 'tiroteo'. He dicho algunas veces que sin suerte no tienes posibilidades y la suerte estuvo de nuestro lado ese día. Sabemos lo bueno que es el Chelsea".

Klopp espera un partido muy diferente con Chelsea

Sobre las diferencias entre este partido y la final de la Copa de la Liga, Klopp declaró: "Es un partido completamente diferente. El Chelsea es un equipo muy bien entrenado. Tienen una idea para todas las áreas del juego. Están organizados a la defensiva. No tenemos idea de cómo se alineará Thomas (Tuchel, DT del Chelsea), hay tantas opciones…”.



