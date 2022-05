La edición 2021-22 de la Liga de Campeones será una de las últimas que se disputen con el actual formato. La Uefa decidió hacer un revolcón en su torneo de clubes más importante.

A partir de la temporada 2024-25, el torneo ya no tendrá fase de grupos, sino un sistema en el que el número de clubes subirá de 32 a 36 y en el que cada participante en esa instancia disputará ocho partidos y no seis, como hasta ahora.



El nuevo formato de la Champions ha despertado dudas, debido a lo atiborrado que está hoy el calendario del fútbol mundial, con la aparición de torneos como la Liga de Naciones.

La posición de Klopp sobre el nuevo formato

Uno de los que salió a hablar de la decisión de Uefa es Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool, cuyo equipo disputará el título de este año contra el Real Madrid, el próximo 28 de mayo en Saint-Denis.



Aunque dijo no conocer a fondo la propuesta, Klopp no está de acuerdo con que se aumente el número de juegos por equipo. "Más partidos es siempre una mala idea. He hablado mucho sobre esto. Obviamente nadie está interesado, así que... está bien, no tuve tiempo de escuchar todos los detalles. He escuchado un poco sobre el tema, pero realmente no es el momento de formar una opinión", aseguró el alemán.

Otra polémica: la repartición de boletas para la final

Klopp también se había quejado de la forma como se repartirán las entradas para la final de la Liga de Campeones. "¿A dónde van las entradas de la UEFA?", se preguntó el miércoles.



El propio presidente de la Uefa, Aleksandr Ceferin, le respondió sobre el mecanismo. Al respecto, Klopp declaró: "Me contestó por mensaje de texto. Dije lo que dije, deberían ser más para los fans. El 93 por ciento del dinero va a los clubes... yo le respondí y le dije OK. No estaba suficientemente preparado para este asunto, pero tengo una opinión. Prefiriría que la Uefa obtuviera más dinero de la final de la Champions y eliminara la Nations League".



Ceferin se había referido en rueda de prensa a las quejas por la repartición de las boletas. “Si los patrocinadores, que pagan cientos de millones de euros y más, que en un 93,5 por ciento acaban en manos de los clubes, reciben parte de las entradas (de la final), eso forma parte de la obligación contractual que tenemos”, dijo Ceferin.



“La Uefa no recibe más entradas que los demás. Algunas van al mercado, otras a los aficionados, otras a los socios (patrocinadores). Y no a la UEFA. No es que yo me quede con entradas para regalar o venderlas a mis amigos“, aseguró.



DEPORTES

Con Efe