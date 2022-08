Liverpool alista su debut en la Premier League temporada 2022-2023, que arranca este viernes. El equipo del colombiano Luis Díaz se estrena el sábado de visita al Fulham.

Antes del estreno, el técnico Jurgen Klopp dio una conferencia de prensa que dejó mucha controversia por su crítica feroz al Mundial de Catar, por la fecha en la que está programado, a final de año y en la mitad de las temporadas europeas.

La furia de Klopp

Jürgen Klopp, DT de Liverpool.

El DT del Liverpool criticó que por el Mundial muchos jugadores van a retomar competencia en sus ligas con desgaste y prácticamente sin descanso. Sobre todo los que avancen a instancias finales.



“Si todos los jugadores tienen un descanso, no es un problema, es bueno. Es como unas vacaciones de invierno que tuve mucho en Alemania como jugador, cuatro semanas, cosas así. El problema son los jugadores que juegan la Copa del Mundo, eso no está bien, pero se decidió hace mucho tiempo", dijo Klopp.



"Si vas a la final de una Copa del Mundo y la ganas o la pierdes o un partido por el tercer puesto, ya estás bastante ocupado y el resto comienza una semana después. Cuando empiezo a hablar de eso, me enojo mucho”, agregó el DT.

Klopp fue más contundente: “Mi problema es que, por mucho que todo el mundo sepa que no está bien, nadie habla de ello lo suficiente como para cambiarlo. Algo tiene que cambiar. No puedes simplemente mirar constantemente a los mejores jugadores y decir: 'Oh, Dios mío, cómo son geniales' ".

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool.



Y Klopp, que tiene como ambición ganar esta temporada la Premier League y la Liga de campeones, que se le escaparon en la anterior, puntualizó: “Es como con el clima. Todos sabemos que tiene que cambiar pero nadie está diciendo lo que tenemos que hacer. Por qué no hablaríamos de ello y lo haríamos correctamente y diríamos: 'Damas y caballeros, Fifa, Premier League, FA, comiencen a hablar entre ellos' ".





