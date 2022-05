Luis Díaz fue la gran figura del partido de este martes entre Liverpool y Villarreal, por la Uefa Champions League.



El atacante colombiano entró para el segundo tiempo y cambió el rumbo del partido debido a su ataque punzante y, por supuesto, al golazo que marcó.

Las palabras de Klopp sobre 'Lucho'

Luis Díaz celebra su gol al Villarreal. Foto: Domenech Castello. Efe

En rueda de prensa, a Jürgen Klopp le preguntaron si Luis Díaz había sido "la solución a los problemas" que tuvo Liverpool en el primer tiempo.



"Luis tuvo un gran impacto, pero no me gusta esta pregunta porque la siguiente historia es 'Diogo Jota fue el problema'. Eso no es cierto. 'Tuvimos 11 problemas en la primera mitad', pero necesitábamos piernas frescas", respondió el DT.



"Luis Díaz, qué gol. Podría haber marcado con la tijera si la hubiera tomado bien, pero qué gran partido que tuvo", complementó Klopp.



