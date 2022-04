El Liverpool, segundo de la Premier League a un punto del líder Manchester City, visita el sábado al noveno clasificado, el Newcastle, en el partido en principio más atractivo de la 35ª jornada del campeonato inglés.

Newcastle y Liverpool son los dos equipos que más puntos han sumado en 2022 en Inglaterra y eso evidencia el gran momento en el que se encuentran ambas formaciones.



El Newcastle acumula 43 puntos después de 34 partidos, y 28 de esas unidades han sido logradas en los 13 últimos encuentros. Ha ganado sus últimos cuatro partidos.

Palabras del técnico



Jurgen Klopp, el DT del Liverpool, habló de todo un poco.



Renovación de Salah y Mané. “Esa es más una pregunta para los muchachos, qué significa exactamente para ellos, pero todo bien, mi relación con ellos es excelente. o hay un 100 por ciento en este negocio, pero creo que es muy probable que me quede un poco más porque hay otros entrenadores en otros clubes".



El presente. "Estamos en un estado de ánimo muy positivo como familia. Realmente nos encanta estar aquí y queremos que el club sea lo más exitoso posible durante el mayor tiempo posible".



La renovación. "Para mí, Liverpool es el lugar perfecto para estar. Hay otros buenos clubes, pero para mí Liverpool es el mejor lugar para estar".



Las bajas. "Kostas [Tsimikas] y Curtis [Jones] tuvieron un par de problemas", dijo Klopp. "Kostas ha vuelto, pero Curtis aún no. Bobby [Firmino] tampoco estará listo para mañana. Todavía no ha entrenado. Pero eso es todo".



