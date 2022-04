El fútbol mundial está pendiente del partido más importante de la Liga Premier, a disputarse el próximo domingo entre el Manchester City y el Liverpool, clave para definir al nuevo campeón.

Jurgen Klopp habló previo al compromiso, el que muchos han calificado de clásico, pues los dos equipos están separados por un solo punto en una tabla que comanda el City con 73 puntos.



El partido. “Es muy importante y tengo muchas ganas de que llegue, uno de los mayores desafíos que puedes enfrentar en el fútbol y eso es bueno, por eso haces este tipo de cosas, por eso trabajas”.



Una comparación. “City vs. Liverpool es como Federer vs Nadal”, es algo así, lo veo así”. Eso dice lo duro y reñido que es”.



Pep Guardiola. “Es el mejor entrenador del mundo y todos estaríamos de acuerdo en eso. Si alguien duda de él, no tengo idea de cómo podría suceder”.



Corregir errores. “Todos pensamos mucho en el fútbol que se juega y esa es la razón por la que a veces cometemos errores. A veces encontramos las cosas correctas para hacer y eso nos hace más independientes, pero los errores están y hay que corregirlos”.



