Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, alabó el juego de su equipo este miércoles ante el Villarreal en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, puso un punto de cordura pese al resultado y dijo que solo la mitad del trabajo está hecho.

"Había que jugar la segunda parte como la primera parte, sin perder la concentración, con intensidad. Con el esfuerzo para perder una pelota y recuperarla inmediatamente y lo hicimos. Hemos jugado un partido verdaderamente bueno", explicó el técnico germano en rueda de prensa.



Con la experiencia



"Es 2-0 y la mitad del trabajo está hecho. El ambiente que van a proponer allí va a ser muy complicado. Van a luchar con todo lo que tienen. No puedo respetarles más. La forma en la que han planteado hoy el partido ha sido muy buena. Nos han dado una lección", añadió.



Al técnico alemán le recordaron las semifinales de 2018, cuando vencieron con comodidad a la Roma, pero negó que se pudieran confiar.



"No fuimos a Roma pensando que ya lo teníamos hecho y que habíamos pasado. Ese equipo venía de eliminar al Barcelona. No hemos pensado ni un segundo en aquel partido", dijo Klopp.



Sobre la clave del partido contra el Villarreal, Klopp apuntó que necesitaban marcar goles, porque contra equipos tan presionados, "si consiguen salir pueden ser una verdadera amenaza". "Casi todo el tiempo defendimos muy bien", añadió.



EFE